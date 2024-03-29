网民规模达10.92亿人，互联网普及率达77.5%！这是中国互联网络信息中心（CNNIC）近日在京发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》（以下简称《报告》）中的一组最新数据。

从最开始的拨号上网至今，我国互联网发展已走过日新月异的三十载。超3/4的中国人实现“触网”，庞大的网民总规模直观地展现了中国互联网强大的普及率和影响力。

但中国互联网的发展成绩绝不限于规模突破。大量新技术、新业态、新模式涌现，更加体现出网络对百姓生活品质提升的重要意义，透露数字经济推动社会向“新”发展的澎湃动力。

创新应用增多 数字生活“新”意十足

近年来，信息化服务普及持续加强，数字鸿沟持续弥合，网民的数字生活愈加丰富多彩、“新”意十足。

《报告》指出，2023年，公共服务类应用加速覆盖，网约车、互联网医疗用户规模增长明显，较2022年12月分别增长9057万人、5139万人，增长率分别为20.7%、14.2%。同时，全国一体化政务服务平台基本建成，实名注册用户占网民整体的比例提升至接近九成。数字技术的发展使更多公共服务便利可及。

伴随网络视频发展环境持续优化，内容供给不断丰富。《报告》显示，截至2023年12月，我国网络视频用户规模达10.67亿人，占网民整体的97.7%。新入网的2480万网民中，37.8%的人第一次上网时使用的是网络视频应用，较排名第二的即时通信（16.1%）高出21.7个百分点。

去年以来，“国潮热”“文旅热”引领消费潮流，带动我国消费市场持续回暖。其中，国货“潮品”消费等新型消费增长点不断形成。《报告》显示，截至2023年12月，在网上购买过国货“潮品”的用户占网络购物总体用户的比例达58.3%；在线旅行预订用户规模达到5.09亿人。

此外，数据显示，我国人工智能企业数量已超过4400家。过去一年，国产大模型产品不断涌现，在智能芯片、开发框架、通用大模型等多个领域实现创新。今年，“人工智能+”更是首次被写入了政府工作报告，有望为实体经济的数字化转型再添一把动力。

网络基建提速 数字经济“土壤”肥沃

在“万物互联”的数字时代，海量的设备接入亟需更强大的网络服务能力。近年来，我国数字基础设施体系化发展、规模化部署，为用户提供了更优质的互联网接入环境，也给数字经济发展提供了肥沃的“土壤”。

《报告》显示，截至2023年12月，我国IPv6地址数量为68042块/32；“.CN”域名保有量为2013万个，连续9年稳居世界第一。工业和信息化部近日公布的最新数据显示，截至今年年2月末，中国电信、中国移动和中国联通三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户23.64亿户，占移动网终端连接数（包括移动电话用户和蜂窝物联网终端用户）的比重达57.5%。

早在2022年8月末，三家基础电信企业发展移动物联网终端用户达到16.98亿户，较移动电话用户的16.78亿户多出2000万户，移动物联网连接数首次超出移动电话用户数，我国成为全球主要经济体中率先实现“物超人”的国家。按照《报告》，经过短短一年半的时间，蜂窝物联网终端用户数再新增近四成，“物超人”步伐持续加大，“万物互联”的愿景正在加快成为现实。

此外，截至今年2月末，我国5G基站总数达350.9万个，比上年末净增13.2万个，占移动基站总数近三成。由5G和千兆光网组成的“双千兆”网络，全面带动智能制造、智慧城市、乡村振兴、文化旅游等各个领域创新发展。

以“数”谋“新”，加“数”向“实”。中国互联网万象更新，不变的是创新能力和优质供给，以及为推动经济高质量发展提供的源源动力。相信数字经济和实体经济进一步深度融合，必能推动培育发展新质生产力，让更多人共享互联网发展新果实。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：马天翼

剪辑：李佳

设计：郑美钰

包装：赵晨

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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