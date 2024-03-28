《美在东方》
赏花不止于“春” 农文旅融合助力乡村释放多元活力
2024年03月28日08:56 | 来源：人民网
小字号
春暖花开，到处都洋溢着春天的气息，各地纷纷进入赏花时节。
“3月，婺源油菜花进入观赏旺季，生意也越来越好。今年清明前后估计又会迎来一个小高峰。”江西省婺源县秋口镇石门村村民王土英说。
2022年，王土英瞄准家乡因生态保护而带来的绿色机遇，回乡经营起了民宿生意。据他介绍，2023年，仅国庆假期一周的营业额就达到1万多元。
王土英的“致富经”，正是婺源和各地乡村农文旅融合发展的缩影。
为吸引更多游客，今年婺源创新文旅体验，围绕“赏花+夜游”“赏花+度假”等，推出了鱼灯表演、烧塔祈福等一系列夜游项目，让游客在民俗表演中感受当地人文魅力。
推陈出新的赏花模式，不仅提升了游客体验、带火了文旅消费，同时也助推着当地特色农业发展，让生态“颜值”转变为丰收“产值”。
油菜作为多用途经济作物，花可以观赏，菜籽、苗、菜苔也皆可加工食用。
据了解，为让赏花热度持续，2019年，婺源当地联合科研机构，通过发挥科技和人才优势，成功突破了油菜反季种植的难题，实现了油菜花在婺源的四季绽放。
在多方合力下，如今的婺源不仅为往来游客带去“诗和远方”，也让这朵曾经只在3月盛放的春日之花，成为四季皆可创收的致富之果。
以“花”为媒，“赏花+文旅+产业”的融合模式仍在各地乡镇延续——
清晨，去福建省武夷山燕子窠生态茶园中赏花观茶；晌午，到江苏省宿迁市宿城区蔡集镇采摘蔬果、制作糖葫芦；夜晚，在江苏省无锡市宜兴市西渚镇白塔村观看非遗表演“打铁花”……
用好“花资源”，共享“花经济”。在民宿风情和特色产业加持下，各地乡村正挖掘出农文旅融合发展的更多附加值，让各具特色的“致富花”越开越艳，焕发乡村产业发展的多元活力。
相关链接：
(责编：李楠桦、高雷)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 书写“水文章”念活“治水经” 为中国式现代化提供有力保障
- 2024年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。 今年，“推进国家水网建设”“统筹水资源、水环境、水生态治理”“抓好水土流失、荒漠化综合防治”“支持节水农业、旱作农业发展”等系列措施被写进了《政府工作报告》中，为提升国家水安全保障能力指明路径。…
- 评论
- 关注