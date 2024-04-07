人民网北京4月7日电 （记者许维娜）“这个假期，国内出游人数创新高，各地景区相继开启‘人从众’模式。”一位旅游行业从业者告诉记者，今年清明节假期的旅游热潮进一步凸显了我国旅游业的蓬勃发展势头。

春意盎然的假日，漫步于田园间，赏春光、触春意，与大自然亲密无间，释放心灵的束缚；闲庭信步于热闹市集，品佳肴、觅珍馐，感受地方文化、沉醉风土人情；沉浸于人文景观之中，游历古迹、探幽寻胜，丰富经历、拓宽视野……清明节假期，许多人选择在旅游出行中欢度节日、享受生活。

经文化和旅游部数据中心测算，2024年清明节假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。全国文化和旅游市场安全平稳有序。

据文化和旅游部介绍，清明寄相思，各地延续“返乡祭祖”“缅怀英烈”传统，山西、广东、重庆、四川等多地红色旅游景区开展清明祭英烈活动，广大游客通过参观游览、云祭扫、参加主题文化活动等多种形式缅怀革命先烈、传承红色基因。

交通运输部数据显示，清明节假期，预计全社会跨区域人员流动量超7.5亿人次，日均超2.5亿人次，比2023年同期日均增长56.1%，比2019年同期日均增长20.9%。

中国民航局数据显示，4月4日至6日，全国民航预计累计保障旅客510.15万人次，日均170.05万人次；预计保障航班超4.6万班，日均超1.5万班。

“飘红”的假日经济折射出中国经济强大的韧劲和旺盛的活力。以北京为例，2024年清明小长假期间，北京假日旅游市场各项指标全面增长，全市接待游客总量903万人次，按可比口径，同比增长84.5%，比2019年增长8.5%；实现旅游收入105亿元，同比增长60.1%，比2019年增长8.6%。踏青赏花、自驾赏春、周边赏景、拼假连游等成为北京市今年清明假期出游主旋律。

炫酷潮玩首钢园、门头沟小院的悠闲时光、舟通大运河·潮尚文化游……清明期间，北京市文化和旅游局推出了9条清明微度假主题游线路，邀市民游客到京郊“微度假”目的地踏青赏花、掼牌遛娃，将踏青赏花与休闲方式、主题玩法相结合，为市民游客带来别样春季出游体验。

记者梳理发现，河南开封和甘肃天水在清明节期间的旅游热度持续升温，成为新热门目的地。同时，自驾游、骑行游和徒步游已成为节假日旅游的热门选择，特别是短途游、周边游和本地游，深受游客喜爱。

据文化和旅游部介绍，泰安、淄博、天水、开封、景德镇等地游客量涨幅超过50%。全国各地市政公园、郊野公园、主题公园和游乐园、历史文化街区、商圈、重点旅游村镇等迎来游玩热潮，赏花、踏青、乡村、露营、美食等主题游需求旺盛。

记者梳理多个旅行平台数据发现，外出踏青、户外野游仍是假期热门的出游主题。来自携程方面的数据显示，不少旅客选择利用小长假出游放松身心，假期期间，国内本地游、周边游订单分别同比增长211%、350%；回乡祭祖传统则带热乡村微旅游，乡村游订单同比增长239%。

连日来，全国“赏花经济”与“春日经济”热度持续攀升。携程数据显示，赏花类景区门票订单同比呈现391%的涨幅。洛阳牡丹节、林芝桃花节、天津海棠花节、婺源油菜花节、石家庄梨花节等多地的花卉节，也使目的地热度倍增。

“这几天春光正好，天气不冷不热。我们在花丛边拍照留念，并沿着绿道散步，周围的生机让我们的心情都变得愉悦，感觉非常幸福和舒适。”北京市民郑女士向记者分享了她与家人利用假期一同外出赏花踏青的愉快经历。

在社交平台上，国风穿搭、新中式、华服妆造等成为赏花游的热门关键词，展现了中华传统文化的魅力与活力。飞猪数据显示，假期期间国风赏花热度同比去年大增近3倍，其中杭州、苏州、无锡、洛阳、武汉等是国风赏花游热门城市，不少热门赏花景点附近的妆造门店都排起了长队。

荠菜、蕨菜、野葱、水芹菜、折耳根……清明节假期，许多年轻人热衷于参与户外采摘时令野菜的活动。此类活动被形象地称为“打野”，原是游戏常用词，现已被赋予新的内涵，包含了踏青徒步、野外尝鲜、亲子出游等多种元素。据飞猪数据显示，今年清明节假期，与徒步、采摘等相关的“打野”型体验活动热度同比去年增长超过两倍，显示出其迅速走红的趋势。

同时，公园作为最简单的户外游选择之一，也颇受大众欢迎。携程数据显示，公园类景区搜索热度同比增长超30%，不少游人感叹热门公园几乎“没地方落脚”。

旅游群体年轻化催生了年轻化的旅游新时代。去哪儿数据显示，今年清明假期期间，平台上18-25岁群体旅客占比超20%，是最活跃的出游群体。在去哪儿平台上，今年清明假期，天水、开封、泉州在“麻辣烫”“王婆说媒”“簪花游”特色文旅标签带动下，酒店预订量同比增幅分别达到12倍、4.5倍、3.3倍，并且从客源年龄看，00后是主力，占比近1/4。

去哪儿大数据研究院研究员肖鹏表示，随着旅游市场主体年轻化，旅客对目的地的选择呈现多元化趋势，更加追求独特且具有辨识度的产品或场景。一条老街、一个菜市场、一份独特的美食，都可能成为一座城市爆火的“引子”。从地方层面看，想将流量转化为消费，还需讲诚信、重服务，用诚意和更好的服务打动旅客，实现口碑与经济效益双丰收。

(责编：杨曦、吕骞)

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