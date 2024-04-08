王绍绍

春草葱茏，人潮涌动。刚刚过去的清明假期，消费市场万象更新，在“春日经济”的热潮之下，我国经济持续迸发生机活力。

春茶惹人醉，贵州省余庆县松烟镇二龙村万亩茶园樱粉茶翠，吸引大批游客前去体验采茶叶、逛茶园、品茶香；一脉梨花香，邢台市威县梨园梨花盛开，让游客体验一场身在10万亩梨花海中赴一场“人在画中行”的盛会；自驾春光好，新疆温宿县开展天山托木尔峰自驾游活动，途径峡谷、雪山、冰川等地理风貌，为游客带来一场融合自然风光体验与历史文化探索的踏青之旅。

数据显示，清明节假期3天，全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

出租国风服饰头饰、设计赏花路线、提供非遗产品制作体验、背诗就能免门票……各地旅游市场通过创新产品、挖掘特色，开发新场景、解锁新玩法，给消费者带来了新消费、新业态、新体验。

“时令与文旅相结合，让‘春日经济’迸发出别样的风采。”对外经济贸易大学文化与休闲产业研究中心主任吴承忠表示，赏花、踏青、美食、探亲以及由此带来的“春日经济”让国内旅游的热度高涨。

赏春踏青、饱览春景的同时，丰富文化体验成为了人们出行的另一大需求，“赏花+非遗”“踏青+民俗”“赏花+汉服”等融合美景与当地特色文化元素的新场景受到游客青睐。

北京发布“九大花事”，串联特色古迹赏花点推出多条主题游线路；江西上饶横峰县兰子畲族村通过“花海战术”创新推出“赏花+”玩法，多元融合体育、市集、文艺等元素，为游客提供了沉浸式赏花新体验；河南南阳西峡县依托老界岭万亩山茱萸花海，使得游客在赏花打卡的同时体验投壶射箭、剪纸、画扇等传统文化……从“走马观花”到“沉浸式体验”，赏花场景不断翻新，绽放出绚丽的“花样经济”。

中国传媒大学文化产业管理学院执行院长张洪生认为，文化和旅游逐渐呈现深度融合的趋势，不再仅仅是给当地的旅游景观贴文化标签，而是要体验文化、感受文化、参与文化。

“孔子故里”济宁曲阜以“文化+体育+旅游”的形式，展示儒家文化发源地的魅力。近日，当地举行2024曲阜圣城半程马拉松比赛，路线依次穿过万仞宫墙、三孔景区、蓼河公园、孔子博物馆等凸显曲阜人文特色的地点。

赛事期间，当地还举办了首届曲阜马拉松博览会，设汉服、非遗、体育用品等40多个展位，孔府糕点、桑皮纸、糖画、布老虎等非遗项目也逐一亮相，帮助参赛选手、市民、游客在这一场别开生面的文旅奔跑盛会中感受孔子故里的文化。当地相关负责人表示，此次马拉松比赛参赛规模、报名人数创历史新高，国内外近万名跑者参加比赛。

各地游客一起“上春山”“走花路”，走出家门拥抱浪漫春光。美团数据显示，北京、上海、河南、陕西等地的文旅订单量（含景区、住宿、交通等）分别同比增长超170%、140%、250%、200%。市民的出行旅游热度带动了各地消费市场，清明假期日均消费规模同比增长39%。

近期，旅行热潮持续升温，各地推出多种多样的“促消费”活动，让消费市场源源不断绽放活力。“北京消费季”主题活动融合商文旅体多元场景，相关数据显示，清明假期北京市60个重点商圈客流量2168万人次，同比增长4.4%，服务消费金额同比增长7.9%。山东省内多市开展“泉城购”“清明踏青季”“春趣·万物生”“乐购春日”等专题促消费活动，节日期间，全省500家重点零售企业实现销售额11.6亿元，较去年清明假期增长12.8%。

“春日经济”火热的同时，吃住行游购娱等多个生活服务业消费向好，彰显了内需潜力。业内专家表示，各地结合区域特色打造的新型消费模式、节庆活动等，在促消费方面效果显著，跨业态联动的场景大量涌现，平台线上线下营销手段不断翻新，进一步激活消费市场的“一池春水”。（刘子璇对本文亦有贡献）

(责编：王仁宏、高雷)

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