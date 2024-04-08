人民网北京4月8日电 （记者许维娜）建设全国统一大市场是构建新发展格局的基础支撑和内在要求。中央经济工作会议提出，“加快全国统一大市场建设，着力破除各种形式的地方保护和市场分割。”

招标投标作为市场资源配置的关键方式，其公平性对促进资源在更广泛领域内流通至关重要。国家发展改革委相关负责人表示，营造公平竞争的招标投标市场环境，有助于促进要素资源在更大范围内畅通流动，对于建设全国统一大市场，构建更高水平社会主义市场经济体制具有重要作用。

“各地区、各部门按照工作要求，加快推进妨碍统一市场和公平竞争的政策措施清理工作，取得了积极成效，共梳理涉及经营主体经济活动的各类政策措施690448件，清理存在妨碍全国统一大市场和公平竞争问题的政策措施4218件，有力破除了一批行政性垄断堵点，有效制止了地方保护和市场分割行为。”不久前，国家市场监督管理总局相关负责人介绍，这些措施完善了防范不当市场干预行为的长效机制，增强了各地维护市场公平竞争秩序的思想自觉和行动自觉，有力推动了全国统一大市场建设。

近日，国家发展改革委等8部门联合印发了《招标投标领域公平竞争审查规则》（以下简称《审查规则》），旨在加强和规范招标投标领域公平竞争审查，维护公平竞争市场秩序。据了解，这是招投标领域公平竞争审查的首部部门规章。

“《审查规则》为各级招标投标政策制定机关精准科学开展公平竞争审查提供了依据和指引。”中国招标投标协会副会长李小林表示，《审查规则》的出台既是落实党中央、国务院决策部署的重要举措，也是解决招标投标领域实践问题的“一剂良方”。

李小林分析称，《审查规则》注重衔接现有招标投标制度和公平竞争审查制度体系，填补了招标投标领域审查制度规则空白，健全了公平竞争审查制度体系。

李小林表示，《审查规则》针对实践中易发常见的各类不合理限制，重点解决资格预审、评标方法、评标标准、定标标准、信用评价、保证金收取等方面的交易壁垒，主要有四方面亮点。

一是尊重和保障经营主体自主权。《审查规则》从组织招标、选择招标代理机构、编制资格预审文件和招标文件、保证金四个方面尊重和保障经营主体自主权；

二是实现不同经营主体的平等经营权。《审查规则》从统一的市场准入条件、招标文件（资格预审文件）、交易流程三个方面保障经营主体平等参与招标投标活动；

三是明确提出要尊重和保障招标人定标权。《审查规则》明确招标人定标主体责任，确认定标方法、定标单位、定标人员等均由招标人自主确定。同时，否定未经评审，直接采用抽签、摇号、抓阄等方式随机确定合格投标人、中标候选人或者中标人的定标模式；

四是明确招标投标领域信用评价应用的方向。《审查规则》提出政策制定机关可以通过组织开展信用评价引导经营主体诚信守法参与招标投标活动，并可以通过制定实施相应政策措施鼓励经营主体应用信用评价结果，不得以信用评价、信用评分等方式变相设立招标投标交易壁垒。

记者梳理发现，为打造公平竞争、公开透明的公共资源交易市场环境，进一步优化营商环境。今年以来，不少地方政府也相继通过专项活动和相关政策来推动招投标领域的健康有序发展。

安徽省在今年年初发布了《关于开展工程建设招标投标领域腐败问题专项整治工作方案》，决定从2月份开始，在全省范围内开展为期一年的专项整治。据悉，在去年安徽省两地的试点探索期间，共处理了138件问题线索，其中立案29件，留置18人，并推动了23项监管制度的建立。

海南省近日再次修订了《关于进一步推进房屋建筑和市政工程招投标制度改革的若干措施（试行）》，目的是提高投标质量，构建多重“防火墙”，遏制新的围标串标行为，淘汰不合适的低能竞争者，为业绩优良、能力突出的企业提供充足的发展空间，创造更加公平的投标环境。

李小林还表示，《审查规则》的关键在于实施效果。出台《审查规则》是贯彻落实党的二十大报告和中央经济工作会议精神的具体体现，需要各方面共同努力抓好落实。下一步，建议各地区、各部门从强化公平竞争理念、增强政策刚性约束、做实评估总结工作三方面做好《审查规则》的宣传与实施工作。

(责编：王仁宏、高雷)

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