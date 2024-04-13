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商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》

2024年04月13日10:02 | 来源：人民网
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人民网北京4月13日电 （记者孙红丽）据商务部网站消息，近日，商务部等14部门联合发布《推动消费品以旧换新行动方案》（以下简称《行动方案》），《行动方案》落实《国务院关于印发<推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案>的通知》（国发〔2024〕７号）部署，组织在全国范围内开展汽车、家电以旧换新和家装厨卫“焕新”。

《行动方案》提出，通过加大政策引导支持力度，力争到2025年，实现国三及以下排放标准乘用车加快淘汰，高效节能家电市场占有率进一步提升；报废汽车回收量较2023年增长50%，废旧家电回收量较2023年增长15%；到2027年，报废汽车回收量较2023年增加一倍，二手车交易量较2023年增长45%，废旧家电回收量较2023年增长30%。

《行动方案》明确了消费品以旧换新的重点任务。一是开展汽车以旧换新。加大财政金融政策支持力度，中央财政与地方政府联动，安排资金支持汽车报废更新，鼓励有条件的地方支持汽车置换更新。突出汽车领域标准牵引，完善报废车回收拆解体系，促进二手车放心便利交易，培育壮大二手车经营主体，推动汽车流通消费创新发展。二是推动家电以旧换新。发挥财税政策引导作用，鼓励出台惠民举措，完善废旧家电回收网络，加大多元化主体培育力度，强化家电标准引领与支撑，推动全面提升售后服务水平，发展二手商品流通。三是推动家装厨卫“焕新”。加大惠民支持力度，提升便民服务水平，培育家居新增长点，优化家居市场环境。

下一步，商务部将会同各部门、各地方抓好文件落实和政策落地，加强组织领导，强化资金管理和要素保障，统筹活动促进，加大政策宣传解读力度，做好督促落实，推动消费品以旧换新，着力扩大国内需求，更好满足人民群众美好生活需要。

(责编：孙红丽、高雷)
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