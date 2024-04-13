人民网记者 许维娜

以新质生产力强劲推动高质量发展，全国多地推出一系列接地气、切合实际的硬招实招，以火热生动的一线实践，全力推动新质生产力蓬勃发展。

新的历史起点，也是重大历史关口。2024年是中华人民共和国成立75周年，也是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。用新的生产力理论指导新的发展实践，对推动高质量发展行稳致远具有重要意义。

如今，新质生产力正在中华大地上“拔节生长”，彰显着创新与发展的生机。

“当前，各个省份都把加快发展新质生产力作为推动经济高质量发展的着力点，结合自身资源禀赋，针对商业航天、低空经济、生物制造、新材料等战略性新兴产业，因地制宜出台了一系列促进融合式、集群式发展的举措。”中国宏观经济研究院经济研究所副所长、研究员郭丽岩表示，这些举措落实后，将有利于进一步激发产业新活力、新动能。

向“新”而行，步履不停。以山东为例，山东省副省长范波日前表示，山东将全力抢抓高端化赛道。统筹优化传统产业，壮大新兴产业、布局未来产业，坚持以科技创新引领产业创新，因地制宜大力发展新质生产力，着力构建以先进制造业为支撑的现代化产业体系，力争今年高新技术产业产值占规模以上工业总产值的比重达到52%左右。

“未来产业是推动新型工业化的重要方向。”范波表示，山东在区块链、虚拟现实等24个重点领域均有积极布局，将聚焦人工智能、量子科技、深海空天等七大未来产业，加紧打造一批先导区和特色园区，加快塑造新型工业化新优势。

在多位受访的业界专家看来，不断发展新质生产力的过程中，还应注意到，我国各地经济社会发展的基础不尽一致，在新的发展阶段，需通过因地制宜发展新技术、新产业，巩固优势、补强弱项，培育更多经济发展新动能，让智慧的种子生根发芽。

如何因地制宜加快形成新质生产力？中国电子信息产业发展研究院院长张立建议，一方面，各地要立足自身技术实力和产业基础，因地制宜打造特色生产力，发展特色产业，实现差异化发展。另一方面，国家层面要加强系统谋划，在一些基础性、公共性、通用性领域加强力量投入，在市场化、竞争型、个性化领域加强政策引导，避免地方重复建设和过度竞争，推动各地形成优势互补、协同互促的良性发展局面。

当前，全国各地也在综合考虑人才、产业、资金等条件的前提下，探索发展新质生产力的主攻方向和突破口，并对发展目标进行了规划。

日前，陕西省印发《陕西省高水平推进产业创新集群建设加快形成新质生产力实施方案》，明确到2025年，培育壮大10个以上国内领先、国际一流的百亿元级产业创新集群；到2035年，形成一批具有核心竞争力的千亿元级产业创新集群。

广东省深圳市印发《关于加快发展新质生产力进一步推进战略性新兴产业集群和未来产业高质量发展的实施方案》，提出到2025年战略性新兴产业增加值超过1.6万亿元，打造形成4个万亿元级、4个5000亿元级、一批千亿元级产业集群。

近日，江苏省扬州市发布《扬州市2024年专精特新企业内培外引行动方案》，提出从五个方面培优培强专精特新企业，壮大新质生产力，力争今年13条重点产业链规上企业专精特新集聚度达到20％。

从各地的探索与实践中不难看出，发展新质生产力，方向是产业升级，战略性新兴产业、未来产业是主阵地。其中，发展未来产业是形成新质生产力的关键。

“未来产业是新一轮大国经济竞争的重头戏，事关中长期全球经济主导权的兴衰、国家竞争新优势的更替。”国家信息中心未来产业和平台经济研究中心秘书长胡拥军表示，发展未来产业应注重强化投融资支持，打造未来产业的研发创新载体，创新未来产业的孵化培育模式。

当前，不少地方的实践也在朝此方向深入迈进。今年年初，浙江省财政厅联合浙江省经济和信息化厅共同研究推出未来产业（人工智能）先导区财政专项激励，首年度重点围绕人工智能（含通用人工智能、类脑智能、智能机器人、元宇宙、AI赋能新型工业化、车联网）、氢能储能、合成生物三大重点领域，以任务“揭榜挂帅”的形式支持培育建设一批先导区，进一步推进人工智能等未来技术与实体经济深度融合应用。

近日，广东省印发了《广东省培育发展未来产业集群行动计划编制工作方案》，明确未来广东将重点培育发展未来电子信息、未来智能装备、未来生命健康、未来材料和未来绿色低碳5个产业集群，并设定了广东未来产业的培育目标：到2030年，5个产业集群成为广东新的经济增长点。

新质生产力如春日的阳光，为各地形成新产业、新模式、新动能赋予了生命力。展望未来，这股强劲力量还将释放更大潜能，推动高质量发展迈向新的台阶。

(责编：王仁宏、高雷)

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