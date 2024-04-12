人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

《财米油盐》｜赏春经济升温，三个字助力文旅冲上“榜一”？

2024年04月12日13:38 | 来源：人民网
小字号

“天水好像有一亿人”“杭州好像有一亿人”“全国的景区看起来都像有一亿人”……刚刚过去的清明假期，文旅“开门红”在春暖花开中持续向好，文旅话题持续“霸榜”热搜。

游客们不负美好，共赴春日盛宴。有人奔赴远方，去北京看樱花、到南京看梅花、来喀什看杏花，打着“飞的”踏青；有人就近“串门”，京津、广深、成渝之间高铁最快仅20分钟车程，主打一个即刻“开整”。

据文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

“赏春经济”的火爆，从主要平台的搜索预订情况也可见一斑。北京、广州、上海、武汉等旅游城市和中心城市，依然是小长假最受欢迎的目的地。天水、大同、景德镇、淄博等“网红”小城也“长满了人”，客流明显增多。其中，天水旅游热度同比增长超20倍，大同同比增长超12倍，景德镇同比增长超9倍。

在众多旅游目的地中，这些地区凭什么独占“榜一”？其实主要是靠三个字。

一是特。

宽粉沾满辣子，洋芋淋满酱汁；小饼烤炉加蘸料，灵魂烧烤三件套；姹紫嫣红簪花美，春风拂面华服潮……无论是被一碗麻辣烫“点燃”的甘肃天水，还是凭一方小碳桌备“烤”的山东淄博，抑或是用一顶“簪花围”夺人眼球的福建泉州，还是靠“王婆说媒”爆火“出圈”的河南开封，对于越来越年轻化的游客群体而言，这些标签、IP够有特点和辨识度。加之各类丰富的音乐节、文化展、民俗游，游客“一不小心”就被“种草”了，在“逛吃逛吃”之间就消费了。

天水麻辣烫爆火，游客正在排队。图片来源：天水市融媒体中心

天水麻辣烫热度升温，游客正在排队就餐。受访者供图

二是细。

在经历了一轮又一轮的文旅大比拼后，“参赛地区”要想承接“泼天富贵”，让消费者心甘情愿买单，不仅要“捧出”亲近感和烟火气，还得做到态度够“宠”，服务够细。在景德镇，志愿者身披红马甲分布在城市的每一条街巷、每一个转角；在九寨沟景区，20个检票通道同时开放,一分钟可通过200人次；在天水，政府协调学校、医院，为游客提供免费停车、临时住宿。如此种种，暖心的细致安排让游客直呼“情绪价值给到位了！”

在江西景德镇，身披“红马甲”的志愿者正在为游客提供导览服务。受访者供图。受访者供图

清明节期间，江西景德镇市组织志愿者为游客提供旅游咨询、路线指引、免费茶水等服务。受访者供图

三是齐。

为了打好这波流量“算盘”，各地齐心协力提升文旅环境。云南文旅厅在当地景区、铁路和艺术院团之间进行供需对接，为外地游客呈现最具代表性的特色演艺；甘肃天水市麦积区北道埠街道市场监管所为麦积区步行街开办的“麻辣烫一条街”提供送证上门服务，助力商户持证经营，规范经营。

甘肃省天水市麦积区北道埠街道市场监管所为麦积区步行街开办的“麻辣烫一条街”提供送证上门服务。受访者供图

甘肃天水市麦积区北道埠街道市场监管所为“麻辣烫一条街”提供送证上门服务。受访者供图

在春日的阵阵暖意里，一些地方凭借政通人和的韧劲和干劲，文旅产业快速复苏，拉动经济发展“走花路”“上春山”。随着一系列促消费政策落地见效，相信有更多地方用魅力“出圈”，靠管理“长红”，释放文旅市场更大发展动力。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：史新培

设计：林珊珊

包装：赵晨

部分素材来源：人民网甘肃频道、福建频道、山东频道、江西频道

天水市融媒体中心、泉州市丰泽区融媒体中心、景德镇昌江区融媒体中心

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
《财米油盐》｜赏春经济升温，三个字助力文旅冲上“榜一”？
　　“天水好像有一亿人”“杭州好像有一亿人”“全国的景区看起来都像有一亿人”……刚刚过去的清明假期，文旅“开门红”在春暖花开中持续向好，文旅话题持续“霸榜”热搜。 游客们不负美好，共赴春日盛宴。…
鹊桥二号中继星已就位 可与月球南极通信
　　人民网北京4月12日电 （记者赵竹青）记者4月12日从国家航天局获悉，鹊桥二号中继星已完成在轨对通测试。经评估，中继星平台和载荷工作正常，功能和性能满足任务要求，可为探月工程四期及后续国内、外月球探测任务提供中继通信服务，任务取得圆满成功。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部