“天水好像有一亿人”“杭州好像有一亿人”“全国的景区看起来都像有一亿人”……刚刚过去的清明假期，文旅“开门红”在春暖花开中持续向好，文旅话题持续“霸榜”热搜。

游客们不负美好，共赴春日盛宴。有人奔赴远方，去北京看樱花、到南京看梅花、来喀什看杏花，打着“飞的”踏青；有人就近“串门”，京津、广深、成渝之间高铁最快仅20分钟车程，主打一个即刻“开整”。

据文化和旅游部数据中心测算，假期3天全国国内旅游出游1.19亿人次，按可比口径较2019年同期增长11.5%；国内游客出游花费539.5亿元，较2019年同期增长12.7%。

“赏春经济”的火爆，从主要平台的搜索预订情况也可见一斑。北京、广州、上海、武汉等旅游城市和中心城市，依然是小长假最受欢迎的目的地。天水、大同、景德镇、淄博等“网红”小城也“长满了人”，客流明显增多。其中，天水旅游热度同比增长超20倍，大同同比增长超12倍，景德镇同比增长超9倍。

在众多旅游目的地中，这些地区凭什么独占“榜一”？其实主要是靠三个字。

一是特。

宽粉沾满辣子，洋芋淋满酱汁；小饼烤炉加蘸料，灵魂烧烤三件套；姹紫嫣红簪花美，春风拂面华服潮……无论是被一碗麻辣烫“点燃”的甘肃天水，还是凭一方小碳桌备“烤”的山东淄博，抑或是用一顶“簪花围”夺人眼球的福建泉州，还是靠“王婆说媒”爆火“出圈”的河南开封，对于越来越年轻化的游客群体而言，这些标签、IP够有特点和辨识度。加之各类丰富的音乐节、文化展、民俗游，游客“一不小心”就被“种草”了，在“逛吃逛吃”之间就消费了。

天水麻辣烫热度升温，游客正在排队就餐。受访者供图

二是细。

在经历了一轮又一轮的文旅大比拼后，“参赛地区”要想承接“泼天富贵”，让消费者心甘情愿买单，不仅要“捧出”亲近感和烟火气，还得做到态度够“宠”，服务够细。在景德镇，志愿者身披红马甲分布在城市的每一条街巷、每一个转角；在九寨沟景区，20个检票通道同时开放,一分钟可通过200人次；在天水，政府协调学校、医院，为游客提供免费停车、临时住宿。如此种种，暖心的细致安排让游客直呼“情绪价值给到位了！”

清明节期间，江西景德镇市组织志愿者为游客提供旅游咨询、路线指引、免费茶水等服务。受访者供图

三是齐。

为了打好这波流量“算盘”，各地齐心协力提升文旅环境。云南文旅厅在当地景区、铁路和艺术院团之间进行供需对接，为外地游客呈现最具代表性的特色演艺；甘肃天水市麦积区北道埠街道市场监管所为麦积区步行街开办的“麻辣烫一条街”提供送证上门服务，助力商户持证经营，规范经营。

甘肃天水市麦积区北道埠街道市场监管所为“麻辣烫一条街”提供送证上门服务。受访者供图

在春日的阵阵暖意里，一些地方凭借政通人和的韧劲和干劲，文旅产业快速复苏，拉动经济发展“走花路”“上春山”。随着一系列促消费政策落地见效，相信有更多地方用魅力“出圈”，靠管理“长红”，释放文旅市场更大发展动力。

总策划：孙海峰

制片人：章斐然 谢婷

监制：吕骞

策划：陈键 李佳

记者：申佳平

摄像：赵晨

剪辑：史新培

设计：林珊珊

包装：赵晨

部分素材来源：人民网甘肃频道、福建频道、山东频道、江西频道

天水市融媒体中心、泉州市丰泽区融媒体中心、景德镇昌江区融媒体中心

专题：《财米油盐》——你的财经宝典

(责编：申佳平、高雷)

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