外汇局：3月银行结汇13061亿元人民币 售汇14242亿元人民币
2024年04月18日16:18 | 来源：人民网
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人民网北京4月18日电 （记者罗知之）据国家外汇管理局官网消息，数据显示，2024年3月，银行结汇13061亿元人民币，售汇14242亿元人民币。2024年1-3月，银行累计结汇38514亿元人民币，累计售汇40276亿元人民币。
按美元计值，2024年3月，银行结汇1840亿美元，售汇2007亿美元。2024年1-3月，银行累计结汇5422亿美元，累计售汇5670亿美元。
2024年3月，银行代客涉外收入43013亿元人民币，对外付款44039亿元人民币。2024年1-3月，银行代客累计涉外收入117805亿元人民币，累计对外付款117584 亿元人民币。
按美元计值，2024年3月，银行代客涉外收入6060亿美元，对外付款6205亿美元。2024年1-3月，银行代客累计涉外收入16586亿美元，累计对外付款16555 亿美元。
(责编：罗知之、吕骞)
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