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赏花踏青正当时 美丽中国彰显发展新活力

王绍绍
2024年04月11日13:47 | 来源：人民网
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人间四月天，春色正当时。春和景明、万物勃发之际，一路繁花盛开，随着各地最佳赏花期的到来，各地旅游市场加速回暖，消费市场再次迎来高峰。

乘坐“赏花专列”，开启游览春景的出行旅程……从青海西宁到江苏泰州，Y172/3次旅游专列一路南下，赏春光、尝美食、品民俗。近日，“开往春天的列车”搭载400余名游客，踏上赏花踏青之旅。

为应对旺盛的春游出行客流高峰，铁路部门在热门线路增开了“赏花专列”，通过不断完善“高铁+旅游”模式，进一步满足旅客需求，乘坐高铁“快旅慢游”成为今年春游赏花的新时尚。在热门旅游城市，铁路部门对动车组列车实施“重联开行”，增加出站通道，客流高峰时段增派工作人员疏导客流，减少旅客拥堵。

“随着城市化进程的不断加快，居民期望利用周末和节假日的短暂时间，打卡更多优质旅游城市、旅游目的地。”在北京第二外国语学院旅游科学学院教授、区域旅游研究与规划中心主任唐承财看来，“快旅慢游”旅游专列的出现，展现了交通与旅游融合发展的新趋势，促进了城市间文化交流，也为旅客出行带来了全新体验。

近日，在陕西汉中地区，油菜花陆续开放，蔚为壮观。为满足乘客赏花需求，中国铁路西安局加开多趟西安北至汉中的列车。目前，西安至汉中每日往返动车组列车达138趟，平均每8分钟就有一趟动车往返于西安至汉中之间，沿途经停佛坪、洋县西、城固、宁强等多个油菜花观赏点，让旅客漫游花海，轻松出行。

在新疆地区，“坐着火车游新疆”主题的旅游专列连接乌鲁木齐、阿勒泰、伊犁、吐鲁番等地，将天山天池、喀纳斯、赛里木湖、坎儿井等代表性景点串联起来，还推出了首列环塔克拉玛干沙漠的旅游专列，让游客在舒适的车厢里尽情领略新疆的壮美风光。

唐承财表示，旅游专列作为一种“快旅慢游”的旅游产品，有着“一线多游、一票到底、车随人走、景随车移”的特点，能够依托旅游城市的典型物候景观、名胜古迹、山水风光、民俗风情，精准定制出游时间、优质旅游目的地、黄金旅游线路，更好地满足游客多样化的需求。

“快”进景区、“慢”游春景成为游客出行的新时尚，“快旅慢游”激发消费市场强劲活力。据美团数据，3月以来，以“赏花”“踏青”等为关键词的门票订单量环比增长超428%，住宿订单量环比增长700%，搜索热度环比增长超460%。春日限定、出行穿搭等商品搜索量显著增加，热门旅游目的地旅拍订单量增长。

除了乘坐铁路专列游览春光之外，自驾旅行也成为了近期赏花踏青的热门出行方式。公路也是风景，旅游公路、硬化道路等基础设施建设为乡村文旅服务打通“最后一公里”。交通线路不仅串联了目的地和景点，也成为了旅游综合体验的一部分。

山西晋城通过旅游公路串联起4650个村庄，浙水村、松庙村等“百村百院”成为热门景点，引导乡村文旅产业因路而兴；安徽潜山建成4条精品乡村旅游线路，形成环天柱山“色彩农林”景观带和官庄“美丽田园”风景区；云南大理和丽江的“最美高速公路”既可远眺苍山、洱海、大理古城，也可近观壮观的挖色大桥，为游客提供别样的出行体验……

“快旅慢游的走红，依靠的是文化、交通与旅游的深度融合。”业内专家表示，“交通+文旅”有效衔接了文旅市场上的旅客需求和服务供给，促进旅游城市在文旅产品、服务水平、运营管理和配套设施等方面做好准备。同时，“快旅慢游”模式也加强了文旅产业的韧性，调节了文旅消费市场的供需关系，促进文旅市场的大发展、大繁荣。（王檬对本文亦有贡献）

(责编：杨虞波罗、高雷)
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