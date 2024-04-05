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“植”此青绿 共绘美丽中国新图景

欧阳易佳
2024年04月05日09:02 | 来源：人民网
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挥锹铲土、植苗填坑、踩土夯苗、浇水夯实……芬芳四月，我国由南向北渐次掀起植树造林热潮。

“植树造林，莫过清明”。三北大地，一批重点项目相继破土动工，全力打好春季绿化第一仗。“今年的重中之重是打好‘三北’工程三大标志性战役，目前，‘三北’工程区各省份已累计完成造林种草168万亩，工程固沙58万亩，开局势头良好。”国家林草局生态保护修复司副司长吴秀丽说。

记者梳理发现，日前，山西、甘肃、新疆等地陆续发布总林长令，抢抓春季造林黄金期，科学开展大规模国土绿化，坚决打好“三北”工程攻坚战，筑牢北方生态安全屏障。

内蒙古鄂尔多斯市全面打响黄河“几字弯”春季攻坚战，26项生态修复、风电光伏项目吹响“冲锋号”；甘肃凉州区2024年春季义务压沙活动成功举办，1.5万人开沟铺草，挥锹填沙，“鏖战”风沙线……不负春光添新绿，三北各地正在行动。

植树造林是一项功在当代、利在千秋的崇高事业。深入推进“三北”等重点生态工程建设；持续推进山水林田湖草沙一体化保护和修复工程、历史遗留废弃矿山生态修复示范工程建设；明确造林绿化空间，妥善处理耕地保护和生态建设的关系……近年来，我国国土绿化行动扎实开展，高质量发展的绿色底色持续厚植。

今年是新中国植树节设立45周年。全国人民坚持植树造林，荒山披锦绣，沙漠变绿洲，成就举世瞩目。《中国国土绿化状况公报》（以下简称《公报》）显示，2023年，我国统筹推进山水林田湖草沙一体化保护和系统治理，完成造林5997万亩，种草改良6568.5万亩，治理沙化石漠化土地2857.5万亩。

美丽中国增绿添彩，万里河山多姿多彩。“整个世界近20年来增绿的四分之一都是由中国贡献，这四分之一主要是来自植树造林，也就是我们实施的大规模国土绿化，无论是在沙区，西北干旱地区，还有一些东部地区，所有的我们能够进行国土绿化的情况下，都在增绿，贡献非常显著。”中国工程院院士刘世荣说。

爱绿、植绿、护绿已成全社会自觉行动。在吉林省吉林市，参加义务植树的百余人正将云杉、红枫等树苗栽下；在上海，多个公园绿地出现“一树难求”热闹景象，线上的义务植树认建认养平台也出现受欢迎树种被“秒杀”情况……全国人民齐心协力共添绿，共同守护绿色家园，同心筑牢绿色生态屏障。

春风拂柳催新绿，不负春光不负“青”。清明节假期，越来越多市民走出家门，走进公园，感受美好春光。“看来最新很火的‘20分钟公园效应’是真的。”正在朝阳公园露营的北京市民袁一品告诉人民网记者，“在没有天花板的地方，听鸟语鸣鸣，看新绿葱葱，我感到无比的放松愉悦。”

近年来，我国不断加强城市园林绿化建设，持续改善城市人居环境，持续开展“留白增绿”“造林绿化”行动，拓展城市绿色空间，大力推进见缝插绿、疏解建绿，城乡绿化美化协调推进。

《公报》显示，全国新建和改造提升城市绿地3.4万公顷，开工建设“口袋公园”4128个，建设绿道5325公里。深入开展公园绿地开放共享试点，全国846个市县在6174个城市公园实施开放共享，轮换共享草坪1.1万公顷。

“植”此青绿，共建美丽中国向“新”而行。今年，“加强生态文明建设，推进绿色低碳发展”被写进了2024年政府工作报告。记者从国家林草局了解到，今年全国计划完成国土绿化任务1亿亩，其中，造林5400万亩。锚定全面推进美丽中国建设目标，绿色发展路径越走越明晰，美丽中国“新画卷”正徐徐展开。

多位专家接受人民网记者采访时表示，绿色是美丽中国的鲜明底色，植树造林是利国利民的大好事，也是建设生态文明社会的重要举措。当前我国经济发展已进入加快绿色化、低碳化的高质量发展阶段，必须保持生态环境保护的战略地位，推动高质量发展和高水平保护相辅相成、相得益彰，增添一抹绿色，共建美丽家园。

(责编：罗知之、吕骞)
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