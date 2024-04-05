王绍绍

数据驱动、垂直大模型、5G通信技术、区块链……数字技术日益融入经济社会发展的各领域、全过程，在高质量发展中发挥重要作用。今年的《政府工作报告》提到，制定支持数字经济高质量发展政策，积极推进数字产业化、产业数字化，促进数字技术和实体经济深度融合。

我国数字经济持续迸发向“新”力。多位专家表示，要以数字变革赋能经济发展，促进数字经济实现稳中有进、加速发展，依托数字经济丰富人民生活，提升社会治理现代化水平。

产业转型加速推进

数字技术赋能千行百业

数字技术正全面赋能经济社会发展的各个领域。截至2023年，我国已建成62家“灯塔工厂”，占全球“灯塔工厂”总数的40%；培育421家国家级示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂；5G应用融入97个国民经济大类中的71个，工业互联网覆盖全部41个工业大类。

“数字经济的高质量发展目标之一就是要反哺实体经济，帮助实体经济提高运营效率。”复旦大学管理学院教授田林表示，数字经济的高质量发展将不再是简单地搭建数字网络，而是运用新的数字技术将实体经济数据纳入管理和利用范围。

“促进数字经济与实体经济深度融合意义重大。”中国信息通信研究院院长余晓晖表示，发展数字经济、促进数字经济与实体经济深度融合，下一步的重点是深化工业数字化转型。

国家数据局近期公布的数据显示，我国制造业重点领域数字化水平加快提升，关键工序数控化率、数字化研发设计工具普及率分别达到62.2%和79.6%；截至2023年底，具备行业、区域影响力的工业互联网平台超过340个，工业设备连接数超过9600万台（套），有力推动制造业降本增效，为新型工业化发展奠定坚实基础。

在数字技术的加持下，智能化工厂为制造业高质量发展持续赋能。福山某制造企业数字化车间内，“智慧大脑”精准安排上游的采购和生产计划，微型机械臂准确识别近千个电子元件，焊接精度达到微米级别……该企业负责人介绍，“1400平米的数字化车间一共有5条生产线，实际操作工人只有10位。从原材料到零件成品共8-9个流程，全部实现自动化。”

“要深化制造业数字化转型升级，持续推进智能制造工程，建设智能工厂和智慧供应链。”工业和信息化部相关负责人强调。

向“新”力增强

科技创新助力数字经济提质增效

在湖北武汉的中国光谷，5座国家大科学装置和6家湖北实验室已经建成，光电子信息产业整体规模超5000亿元；在安徽合肥的中国声谷，深度学习、图像识别、数字孪生、数字溯源等技术不断创新发展；在浙江杭州的中国视谷，工业视觉、视觉智能、智能医疗、元宇宙等领域的“黑科技”频频涌现……依托各地资源禀赋，数字产业集群呈现出多元化的蓬勃发展态势。

2023全球数字经济大会指出，只有在核心技术上自主自强，才能充分掌握主动权，发挥数字技术的核心驱动力，塑造新的竞争优势。

今年开年，全国各地纷纷出台相关政策，加快推进数字经济创新发展。山东省聚焦大数据、云计算、人工智能等数字技术关键领域，部署关键技术攻关任务；湖南省大力投资科创工程，攻关核心技术，“4+4科创工程”投资超80亿元。

国家知识产权局数据显示，截至2023年底，数字经济领域创新势头强劲，信息技术管理方法、计算机技术和基础通信程序在国内有效发明专利领域的增速达到前3位，其增速远高于国内平均增长水平，表明我国在数字技术领域保持了较高的创新水平，为数字经济高质量发展持续赋能增效。

近年来，人工智能成为数字经济发展中的重要领域。“我国应紧紧抓住人工智能重塑经济社会发展的重大机遇，积极应对人工智能带来的各种风险与挑战。”科技部相关负责人表示，要瞄准人工智能的前沿方向，加快产生原创性、突破性的重大科研成果，多路径探索通用人工智能的发展和应用。

“数字经济的蓬勃发展离不开数据，要发挥数据作为关键生产要素的作用。”国家数据局相关负责人表示，下一步，将围绕优化数据要素的市场配置，着力催生新产业、新模式、新动能，培育和发展新质生产力。

行业规范不断完善

护航数字经济有序发展

在数字经济蓬勃发展的同时，其双刃剑效应也逐渐显现。“数字世界不是法外之地，数字经济同时是法治经济。”中国法学会副会长、最高人民法院咨询委员会副主任姜伟表示，推动数字经济高质量发展，离不开行业规范和法律制度的保驾护航。

近年来，顺应数字经济的发展需要，我国积极推进数字经济领域的立法进程，在《网络安全法》《数据安全法》等法律文本中完善了数字经济的规范化管理。

与此同时，全国各地也积极完善数字经济的相关行业规范。浙江、广东、河南、江苏、贵州、上海、福建、安徽、北京、湖南等地先后出台规范数字经济及数据应用的促进条例和发展条例，促进数字经济有序发展，为当地数字经济发展设立“新航标”。

“数据作为新型生产要素，是数字化、网络化、智能化的基础。”中国行为法学会网络与数据法学研究部主任王春晖认为，推动数据要素商品化、社会化形成数据生产要素市场，是数字经济时代数字新生产力发展和技术进步的重要标志。

近日，国家互联网信息办公室公布《促进和规范数据跨境流动规定》，进一步规范现有数据出境安全评估、个人信息出境标准合同、个人信息保护认证，完善数据出境制度的衔接流程，为数字经济高质量发展提供规范化保障。

业内专家建议，要加快制定数据产权相关法律，构建全国一体化数据要素登记体系，制定国家数据要素登记制度，为各地开展数据要素登记工作提供指导。（刘子璇、王檬对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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