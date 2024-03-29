人民网记者 栗翘楚

日前，在天津新港海关监管下，95台汽车乘船启程前往突尼斯。天津口岸是北方汽车出口的重要枢纽，据天津海关统计，今年1-2月天津口岸出口汽车8.8万辆，货值57亿元，同比分别增长73.2%和91.8%；其中，电动汽车出口6.1万辆，同比增长74.9%，实现新年“开门红”。

关员对出口汽车进行现场监管。曹力心摄

在刚刚过去的这一年，以新能源汽车、锂电池、光伏产品为代表的“新三样”合计出口1.06万亿元，首次突破万亿元大关，增长29.9%。

数据增长的背后，是贸易结构的持续优化，从而为外贸持续增长提供动力。

3月18日，国家统计局发布数据，今年前两个月，我国货物进出口总额66138亿元，同比增长8.7%。其中，出口37523亿元，增长10.3%；进口28615亿元，增长6.7%。值得注意的是，机电产品出口增长11.8%，占出口总额的比重为59.1%。

商务部研究院副院长崔卫杰接受人民网记者采访时表示，今年以来，我国外贸总体延续了去年10月份以来的增长趋势，稳步发展态势明显，外贸发展所依托的产业基础、要素禀赋、创新能力不断增强，我国出口商品正在向价值链中上游攀升，外贸发展韧性较强。

坐拥全球货物吞吐量第一大港，浙江省宁波市外贸优势明显。宁波海关近日发布数据显示，今年前2个月，宁波实现进出口总额2178.3亿元，同比增长16.3%。其中，出口额超1400亿元，同比增长17.4%；进口额超770亿元，同比增长14.4%。

“今年前2个月，宁波外贸延续去年三季度以来的向好态势，进出口规模创历史同期新高，实现良好开局。”宁波海关相关负责人表示，凭借传统外贸市场持续回暖、传统优势产品出口复苏、大宗商品进口额大幅增长，让宁波外贸重回两位数增长。

贸易结构优化不仅体现在产品上，还体现在地域上。

据海关统计，今年前2个月，东盟为我第一大贸易伙伴，我与东盟贸易总值为9932.4亿元，增长8.1%，占我外贸总值的15%。同期，我国对共建“一带一路”国家合计进出口3.13万亿元，增长9%。其中，出口1.75万亿元，增长13.5%；进口1.38万亿元，增长3.9%。

2021年12月3日，随着首发复兴号、“澜沧号”列车分别从中国昆明站、老挝万象站同时驶出，全长1035公里的中老铁路全线开通运营。两年多来，老挝、泰国等东南亚国家的水果、铁矿石、橡胶等特色产品持续扩大出口，中国机电产品和“新三样”等高新技术产品也通过中老铁路进入东南亚各国。

昆明海关统计，截至今年2月，中老铁路累计运输货物3310万吨，进出口货物超760万吨。其中，2023年，昆明海关累计监管验放经中老铁路进出口货运量达421.77万吨，同比增长94.91%。

北京师范大学经济与工商管理学院教授魏浩接受人民网记者采访时表示，随着国家积极推动高质量共建“一带一路”走深走实，深化多双边和区域经济合作，加强和优化企业的跨境结算和汇率风险管理等金融服务，企业开拓“一带一路”共建国家、《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）成员国市场力度将进一步加大，这些地区将成为我国外贸发展的新增长点，在我国外贸中的地位和份额都将进一步提高。

“总体而言，今年中国外贸环境仍然复杂严峻，但我国外贸发展依然具有强大的韧性和巨大的潜力，我国外贸发展基本面将保持不变，外贸发展具有新动力和新空间，预期在量上将稳中有升，在结构和质量上将持续改善优化。”魏浩说。

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(责编：杨曦、高雷)

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