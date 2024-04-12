方经纶

“更换新能源汽车后，每年的保养费用省了不少。”保养省钱，是很多新能源车主的普遍感受。F6大数据研究院发布的报告也显示，2022年新能源汽车年均维保费用为1210元，而传统汽车是2570元。

随着新能源汽车保有量与日俱增，中国乘用车维保市场开始出现结构性变化。《中国乘用车维保后市场数字化白皮书》显示，新能源维保市场规模正快速增长，钣喷产值及新能源相关维保业务（如三电系统维保）在大幅提升。

新能源汽车与燃油车汽车构造不同，保养较为简单集中，且周期性长。这降低了用户的养车成本，但同时意味着维保机构利润点有所减少，这需要相关机构在维保服务新能源化转型过程中，抓住新的发力点。

据估算，2020—2025年新能源乘用车维保市场复合增长率高达58.7%。业内人士表示，当前汽车清洗美容、轮胎、三电维保构成新能源汽车维保行业的主要价值贡献，今后电池回收产业链的延展将带来更多市场机会。

变化中的市场，也在吸引着新的企业。以途虎养车、京东养车、天猫养车为代表的各大连锁养车机构纷纷布局新能源维保市场，同时字节跳动、滴滴等“新玩家”也正在不断涌入。

在“无形之手”推动产业兴起的同时，“有形之手”正出台相关政策措施进行有效牵引——

3月举办的中国电动汽车百人会论坛（2024）上，商务部相关负责人明确表示，要全链条促进新能源汽车流通交易，具体涵盖提升电池检测评估与回收再利用能力、提高维修服务能力等多个方面；

去年，商务部等九部门联合发布了《关于推动汽车后市场高质量发展的指导意见》（以下简称《指导意见》），系统部署了汽车销售以后，围绕汽车使用过程中涉及的各类服务行业的发展规划，其中便强调要加快新能源汽车维修技术标准体系建设。

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新能源汽车维保并非传统汽车的“换皮”，而是对于新技术、新产品、新业态存在新需求。

“作为集聚汽车电动化、网联化、智能化变革核心要素的创新‘新物种’，新能源汽车在技术路线、产品结构、用户消费、售后服务、配套支持体系方面均与传统汽车有着显著的差异，不能用传统的眼光去看待，也不能简单沿用传统的方式实施维修服务。”在中国电动汽车百人会论坛（2024）上，中国汽车维修行业协会会长张延华说。

人才是创新的第一资源，完善专业人才培养体系是新能源汽车维保市场高质量发展的重中之重。

新能源汽车维保市场尚存人才缺口，根据教育部、人社部、工信部发布的《制造业人才发展规划指南》预测，到2025年我国新能源汽车人才缺口达103万，其中新能源汽车售后服务人才缺口占80%。

在培养人才方面，《指导意见》提出了“加强相关领域人才队伍建设”“开展专业技能培训”等明确要求。

近日，在教育部职教司的指导下，全国智能新能源汽车后市场行业产教融合共同体成立，旨在整合行业优质资源，打造产教融合的智能新能源汽车后市场职业教育平台，构建产教供需对接机制。目前已覆盖百余家职业院校、本科院校、上下游企业、科研机构、行业组织参与，覆盖全国24个省市地区。

随着新能源汽车保有量的持续提升，加之中长期产业政策针对性、精准度的不断强化，新能源维保市场前景广阔，有望加速成长、成熟。

(责编：方经纶、高雷)

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