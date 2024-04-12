人民网北京4月12日电 （记者李栋）在农产品生产过程中，生产者为提高产量，确保经济效益，需要使用各种化学控制物质，因此不可避免地带来了农药残留等问题。如何让人们吃得更安全、吃得更健康？近日，农业农村部召开2024年重点农产品药物残留治理推进会议，开展重点品种药物残留攻坚治理，进一步提升农产品质量安全水平。

“去年农产品质量安全工作有力有效，农产品质量安全继续保持在较高水平，确保了人民群众‘舌尖上的安全’”。农业农村部相关负责人介绍，要实现《质量强国建设纲要》明确的到2025年农产品质量安全例行监测合格率达到98%以上要求，要在当前农产品质量安全高水平基础上进一步提升，既要抓大头抓主要，保证面上稳定，更要紧盯合格率较低的主要品种、主要地区，集中力量攻坚。

一是巩固豇豆农药残留攻坚治理成果。继续坚持原有行之有效的措施，综合运用防虫网、生物防治等技术措施，不断扩大生产经营模式新、技术模式新的“新豇豆”生产规模。

二是开展水产养殖重点品种药物残留治理。采取建档立卡、每周巡查、月月抽检、速测把关等措施严格监管，加强水产养殖投入品管理和科学用药指导，合理控制适宜养殖密度，加快推广绿色现代养殖。

三是加强水果重点品种质量安全监管。推进水果品质监测评价和分等分级工作。

专家介绍，农业生产过程中常常发生病虫草害，需要用农药进行预防和救治。农药残留是指使用农药后残留于农产品、食品及环境中的微量农药及其有毒代谢物和杂质。

“从科学角度来说，农产品质量安全工作的主要任务是尽可能减少危害，把风险控制在可以接受的范围。”该专家说，食用含有农药残留的农产品是否安全取决于农药的残留量、毒性和食用的量。只要不超过一定的剂量水平，就不会对人体健康产生危害。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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