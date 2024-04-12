人民网记者 乔业琼

“走，赏花去！”春日到来，踏春赏花成为人们外出游玩消费的热门选择。近期，全国各地市政公园、郊野公园、主题公园、重点旅游村镇等陆续迎来游玩潮。同程旅行日前发布《2024踏青季旅游出行趋势报告》显示，3月赏花游的热度同比上涨超过3倍，成为春季旅游市场的亮点。来自携程的数据显示，仅清明假期，赏花类景区门票订单同比增长391%。

不仅如此，各地以踏春赏花为契机，创新融合市集、露营、采摘等多种业态，为消费者带来更多全新体验。

北京陶然亭公园开设的陶然市集上，小游客们正在体验画扇面。人民网记者 乔业琼摄

北京市陶然亭公园近日正在举办第9届海棠春花文化节，在陶然市集上，画扇面、涂石膏娃娃、面部彩绘等活动吸引了很多民众驻足。“一上午已经招待了40多组家庭，都是来画扇面的。”一位店家对记者介绍。感受海棠与文化艺术交融之美，文化节带动了海棠花形状的钥匙扣、书签、明信片等文创产品销量明显增加。

走进重庆巴南区南坪坝郊区，在露营帐篷外，游客们品尝美食、烧烤野餐，享受着与大自然的亲密接触。不用做攻略，时间灵活可控，让露营热度越来越高，实现了从小众爱好到大众热捧的快速转变。天眼查数据显示，截至目前，我国露营相关企业近20万家，其中，2024年3月新增注册企业5670余家。

从清明到谷雨，正是春茶采摘时节，浙江桐庐、福建武夷山、江西婺源、云南西双版纳等迎来茶文化体验高峰。近日，抖音电商发布《2024春茶消费数据报告》显示，在刚过去的3月，共有647万人在抖音下单购买春天的“第一口茶”，各品类茶叶累计成交1435万单，春茶日均订单量较去年同比增长超五成。

与出游相伴的国风穿搭、新中式、汉服妆造、非遗体验等文化元素也成为春日消费宠儿。在西安大唐不夜城、洛阳应天门遗址博物馆等地，不少游客身着古风服装，体验诗、乐、茶、礼等传统文化。唯品会发布的2024年服饰行业春夏趋势显示，“新中式”穿搭将成为今年春夏最重要的趋势之一，盘扣外套、马面裙、刺绣衬衫、国风套装等将在今年春夏迎来销量爆发。

在市场供应方面，各地新鲜春菜纷纷上市。叮咚买菜数据显示，素有“七头一脑”之称的香椿头、荠菜头、草头、豌豆头、马兰头、枸杞头、小蒜头和菊花脑占据了销量的“半壁江山”。京东消费及产业发展研究院最新发布的《春菜消费观察》显示，春菜消费不断突破地域限制，北京、广东、上海、江苏、浙江成为消费大省。

此外，春日作为家居家装市场的活跃期，绿色环保、舒适宜居的家居理念正日益深入人心。智能家电等高品质产品受到消费者的热烈追捧，成为春日消费市场的一大亮点。（实习生杨子烨对本文亦有贡献）

(责编：乔业琼、高雷)

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