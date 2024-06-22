人民网记者 许维娜

传统村落是守护中华农耕文明、传承优秀传统文化的重要载体。自2012年我国启动传统村落调查推荐工作起，迄今已有六批传统村落入选国家级保护名录。

从抢救性保护，到推进活化利用、以用促保，再到集中连片保护利用……回顾过去十余年保护实践历程，我们可以清晰地看到，中国传统村落的保护理念与时俱进，传统村落保护工作更加系统化、科学化、高效化。

“中华文明根植于农耕文明，而传统村落正是农耕文明不可或缺的重要载体。在传统村落保护过程中，我们不仅要关注‘有形’文化遗产的保护与传承，更要重视‘无形’文化遗产的挖掘与传承。”日前，住房和城乡建设部村镇司一级巡视员董红梅在接受记者采访时表示。

随着经济的持续快速发展，传统村落的保护与现代社会的深度融合面临新的挑战与机遇。目前，各地政府正致力于在推进新型城镇化进程中，同步探索保护传统村落的有效路径。

“在进行传统村落开发前，需明确保护与开发并重，保护应优先于开发。”太原理工大学建筑学院教授王金平告诉记者，随着时代的发展，传统文化、乡土风情正日益成为休闲消费的热点。这一现象呈现出两个显著的趋势：

一方面，游客的关注点逐渐转向与乡村紧密相关的文化符号、历史变迁和生活方式等方面。他们渴望深入了解乡村的文化底蕴，体验乡村的历史变迁，以及探索乡村的生活方式。这种关注不仅促进了乡村文化的传承和发展，也增强了游客对乡村的认同感和归属感。

另一方面，随着城市游客的不断涌入，他们将自己的娱乐、休闲消费理念带入农村，对乡村的文化空间产生了深远的影响。这种影响既带来了新的发展机遇，也带来了挑战。乡村需要适应这种变化，创造新的文化空间，以满足游客的需求，同时也要保护和传承乡村的传统文化。

记者注意到，作为北方乡村历史文化资源富集的省份，山西省近年来加大对传统村落的保护和利用力度，使越来越多的古村落散发时代新韵。

山西省住建厅党组成员、副厅长宋刚表示，山西素有“表里山河”之称，有着丰富的文化积淀和历史遗存，是华夏文明的发源地之一，也是北方汉民族地区传统村落数量最多、风貌最完整、集聚度最高的省份。

截至目前，山西省共有中国传统村落619个，数量居全国第五，占全国总数的7.6%；共有6个市、县入选国家传统村落集中连片保护利用示范市、县，分别为晋城市、平定县、平遥县、介休市、柳林县、平顺县，数量居全国前列。

如何让传统村落“火起来”“亮起来”？

宋刚介绍，山西省坚持“保护为先、利用为基、传承为本”的基本原则，坚持以用促保，加强活化利用，主要做法有以下四方面：一是建立全方位保护体系；二是探索多渠道资金筹措机制；三是打造高质量精品示范；四是加强多维度宣传报道。

晋城市是山西省传统村落规模最大、数量最多、分布集中、保护相对完整的地区。晋城市政府副市长邓志蓉表示，近年来，通过传统村落集中连片保护利用示范打造，传统村落生活设施基本实现便利化、现代化，广大村民在参与保护利用中受益，获得感、幸福感、满意度显著提高。

她还举例称，晋城市阳城县中庄村围绕“明清佳膳、中庄味道”的主题，实现了产业、文化、旅游、康养等多元功能的深度融合。该村年接待游客数量超过10万人次，不仅有效解决了120余名村民的就业问题，还推动了村民自主经营的小商品、土特产、农家乐等产业发展。

传统村落保护工作任重道远。宋刚还表示，下一步，山西省将持续在推进传统村落保护利用与发展文旅、康养、研学等产业有机融合上下功夫，谋划实施一批典型示范项目，积极探索形成传统村落保护“山西经验”。

(责编：杨虞波罗、吕骞)

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