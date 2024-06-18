焦磊

今年以来，我国经济转型升级持续推进，技术含量较高、附加值较高的高技术制造业保持较快增长，进一步壮大了实体经济发展根基。6月17日，国家统计局发布数据显示，5月份，规模以上高技术制造业增加值同比增长10.0%，快于全部规模以上工业4.4个百分点。

“工业生产保持较快增长，就业、物价形势稳定，转型升级持续推进，国民经济延续回升向好态势，运行总体平稳。”国家统计局新闻发言人、总经济师、国民经济综合统计司司长刘爱华在日前举行的国新办新闻发布会上表示。

从主要经济指标运行情况看，我国经济转型升级态势向好，科技创新持续赋能高质量发展，制造业高端化、智能化、绿色化转型态势明显，新质生产力继续培育壮大。5月份，计算机通信和其他电子设备制造业增加值、铁路船舶航空航天和其他运输设备制造业增加值分别增长14.5%、11.8%。

产业迈向高端化的同时，智能化的带动作用不断增强。随着工业互联网、人工智能等广泛应用，我国智能制造增势良好。5月份，智能无人飞行器制造行业增加值同比增长75.0%，智能车载设备制造行业增加值增长19.7%。

与此同时，绿色低碳转型扎实推进，能源供应清洁化低碳化持续加力。1-5月份清洁电力投资同比增长32.9%。新能源汽车、太阳能电池产量均保持两位数增长。

生产力不断育“新”提“质”，离不开有效益的投资带动。从投资看，1-5月，制造业投资、高技术产业投资保持较快增长，分别增长9.6%和11.5%；在大规模设备更新政策作用下，设备工器具购置投资增长加快，对全部投资增长的贡献率达到52.8%。

随着财政和货币政策的协同发力效应不断显现，有效益的投资正加速向高技术产业集聚。

近期，央行联合科技部等部门设立的5000亿元科技创新和技术改造再贷款正加速落地，首笔科技创新贷款近日已发放，后续其他贷款将陆续投放。初创期、成长期科技型中小企业将受到更多金融资源倾斜，为加快形成新质生产力积蓄有利条件；此外，5月17日，30年期超长期特别国债正式发行。超长期特别国债资金投向科技自立自强等重要领域，将有力提升中国的科技水平和创新能力。

刘爱华表示，从未来投资前景看，我国扩大有效投资空间广阔，在创新发展、转型升级、绿色转型、民生领域等方面投资潜力巨大。

随着经济高质量发展不断推进，信用扩张模式也从“高增速”向“高质量”转变。民生银行首席经济学家温彬表示，金融机构需挖潜有效需求，围绕重点领域和薄弱环节加大支持，提供对新动能领域的助力，进而使得信贷质效与高质量发展相适配、融资结构与经济结构转型升级相适配。

近年来，我国科技创新、产业创新引领新供给、新需求的能力日渐增强，经济转型升级的空间巨大。今年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，从5方面20项重点任务进行部署，有力促进投资和消费。据相关机构测算，我国每年工农业等重点领域设备投资更新需求在5万亿元以上，汽车、家电换代需求都在万亿元以上级别。业内专家认为，推动大规模设备更新和消费品以旧换新有利于推动产业转型升级，提升先进产能比重，提高经济增长潜力。

“总体看，今年以来工业生产增长较快，转型升级持续推进。下阶段推动工业较快增长的有利因素较多。”刘爱华表示，随着企业生产预期较好、效益持续改善，加上大规模设备更新等政策逐步落实，效应逐步释放，将为工业生产增添新的动力。

经济转型升级的持续推进，让国际社会对中国发展充满信心。近期，多个国际机构、国际组织上调了对中国经济全年增长预期。世界银行最新发布的《全球经济前景》称，中国今年年初的经济活动强于预期，将中国2024年经济增长预期从今年一月的4.5%上调至4.8%。

国际货币基金组织第一副总裁吉塔·戈皮纳特表示，考虑到今年第一季度中国国内生产总值强劲增长及相关政策激励，IMF上调今年中国经济增长预期至5%，中国经济增长仍将保持韧性。

(责编：方经纶、吕骞)

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