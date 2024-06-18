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迈向高端化、智能化 国际赛场见证中国制造升级跃迁

2024年06月18日08:45 | 来源：人民网
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人民网北京6月18日电 （记者栗翘楚）还有不到一个月时间，第33届夏季奥运会将在法国巴黎拉开帷幕。今年以来，乘着奥运的东风，来自中国的优质产品加速“出海”，再次向世界展现“中国制造”的实力与魅力。

近日，在广州从化太平镇的双鱼体育器材生产基地，一批最新生产的乒乓球正在装车运往广州南沙港装船，抵达法国后将投入当地市场销售。

“奥运会组委会对于比赛器材的到货期有着十分严格的要求。对此，海关为我们量身定制海运、中欧班列等出口指南，叠加通关一体化等便利措施扩大出口，我们的乒乓球、乒乓球台、乒乓球拍等受市场欢迎的‘尖货’业务量增长迅速。”广州双鱼体育用品集团有限公司国际贸易部副部长刘滔表示，截至5月底，公司已有26批、货值570万元的体育器材出口至20多个国家地区，同比增长超13%。

作为“世界超市”，几乎全球任何一个大型集会，都少不了“义乌制造”的身影。早在今年春节期间，义乌便已经进入到了“奥运时刻”。

“欧美的订单明显增多，主要采购的体育用品为足球、篮球。”在义乌国际商贸城，冠文球业负责人表示，从1月开始，来店里采购的外商越来越多，工厂也正不停加班赶制。

义乌海关统计，今年一季度，义乌体育用品出口22.0亿元，同比增长46.2%，其中对欧盟出口体育用品2.3亿元，同比增长32.2%。

业内专家表示，奥运产品热销海外，靠的是中国完备的制造业产业体系。从中国制造到中国品牌，国际赛场成为更多中国企业展现实力的平台。

体育盛会背后的机遇远不止于体育领域本身。近日开赛的欧洲杯，共有5家来自中国的赞助商，分别是蚂蚁集团（含旗下支付宝在内的13个子品牌）、vivo、比亚迪、速卖通和海信，创下史上最多中国赞助商的新纪录。

可以看出，5家中国企业在各自行业的出海探索中领先，分别代表了支付科技、跨境电商、智能手机、新能源汽车和新型显示产业这五大热门出海产业。

业内专家表示，我国制造业总规模连续14年居全球第一，在全球产业分工体系和供应链体系中占据重要地位。与此同时，制造业加快迈向高端化、智能化、绿色化。近年来，中国品牌频频走出国门，赞助国际大型赛事，侧面不仅见证了中国产业升级，也是中国企业从新兴市场迈向发达市场的新注脚。

(责编：方经纶、吕骞)
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