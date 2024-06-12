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火热端午超6亿人出游 “流动的中国”彰显蓬勃活力

人民网记者 乔雪峰
2024年06月12日13:36 | 来源：人民网
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2024年端午节假期期间，全社会跨区域人员流动量超6亿人次，全国邮政快递业共揽投包裹超26亿件。人流如织、车流如梭，“人享其行、物畅其流”的美好愿景加快实现，“流动的中国”彰显出生生不息的生机与活力。

记者从交通运输部获悉，2024年6月8日—10日（端午节假期期间），全社会跨区域人员流动量63761.6万人次，日均21253.9万人次，比2019年同期增长16.6%，比2022年同期增长44.1%，比2023年同期增长9.4%。

公路人员流动量58311万人次，日均19437万人次，比2019年同期增长16.9%，比2022年同期增长38%，比2023年同期增长9.5%。高速公路及普通国省道非营业性小客车人员出行量47523万人次，日均15841万人次，比2019年同期增长28%，比2022年同期增长29%，比2023年同期增长7.2%。

记者从民航局获悉，民航发送旅客553万人次，日均184.3万人次，比2019年同期增长7.5%，比2022年同期增长292.2%，比2023年同期增长7.9%。

航旅纵横行业发展总监赵楠接受记者采访时表示，2024年端午假期民航出行供需两旺，旅客运输量和航班量较2019年和2023年均有所增长。“端午假期旅客多选择错峰出行，仍以国内航线为主；随着国际及港澳台航线运力显著增长，周边短途出境游亦呈现活跃态势。”

铁路方面，各地铁路部门积极应对返程客流高峰，统筹运用线路和装备资源，根据铁路12306系统大数据，灵活增开旅客列车，在客流集中的线路和区段增加运力投放，最大限度满足旅客出行需求。

记者从国铁集团获悉，端午节假期期间，我国铁路发送旅客4604.7万人次，日均1534.9万人次，比2019年同期增长18.6%，比2022年同期增长154.4%，比2023年同期增长5.1%。

云南曲靖的火腿粽、湖南汨罗的碱水粽、广西北海的海鸭蛋、河南南阳的野生艾草……端午期间，全国各地的特色产品寄递需求旺盛，邮政快递企业紧贴市场需求，细分业务场景，主动上门收寄，延伸服务链条，优化运输路径，针对不同品类制定专业包装和运输方案，助力特色产品实现产业化、规模化发展，满足了人民群众节假日期间寄递服务需求，推动了“端午经济”的进一步火热发展。

记者从国家邮政局获悉，端午节假期（6月8日—10日），全国邮政快递业运行平稳有序，共揽投包裹26.54亿件。其中，揽收快递包裹12.91亿件，同比增长25.6%；投递快递包裹13.63亿件，同比增长15.4%。

快递进村，农货出山。6月以来，荔枝、樱桃、枇杷等生鲜果品进入销售旺季，邮政快递企业深入田间地头，不断优化冷链包装，加大综合运力投入，打造高铁恒温车厢，增开航空专线，开通无人机低空航线，加密干支线陆运网络，推出生鲜平价寄、“鲜花选日达”等多种服务，提升了服务品质，丰富了服务场景。

在四川，大樱桃从雅安汉源、阿坝等地运出，成都双流机场设立了“樱桃保障专区”，从卸车至发运，最快仅用2小时；在新疆，邮政快递企业投入多辆冷藏车，并拓展全货机资源，助力小白杏走向全国各地。在江苏无锡，水蜜桃首次开启无人机送货模式，实现上午寄下午到，晚上寄次晨达，每日可保障20万票水蜜桃寄递需求，提高了消费者的体验。

据同程旅行发布报告显示，2024年端午假期，中国文旅消费市场在去年高位运行的基础上保持增长态势。人少景美性价比高的三四线城市受到游客欢迎，国内多个热门三四线城市旅游预订热度同比涨幅超过一倍。短途游仍是人们小长假出游的主要选择，也有很多学生群体登上夕发朝至的火车前往更远的目的地。各类“新中式”民俗文化体验，和花式玩水体验成为热门出游主题。

报告显示，国内旅游消费多元化发展迅速，三线以下城市成为文旅消费市场的新增长点。热播剧《我的阿勒泰》，让阿勒泰当地旅游快速走红。端午假期期间，阿勒泰酒店预订热度同比增长186%。阿勒泰的火热也带动了新疆、内蒙古、四川等省市的草原类目的地热度上涨，新疆伊犁、内蒙古乌兰察布、呼伦贝尔等地旅游预订热度同比增长均超过80%。 

机票方面，深圳往返重庆航线热度较高，其他热门航线也主要集中在成渝、长三角、珠三角及北京等核心城市群之间。

(责编：杨曦、高雷)
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