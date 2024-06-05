欧阳易佳

“开工！”近期，随着塔克拉玛干沙漠边缘阻击战锁边固沙工程启动，环塔克拉玛干沙漠边缘的阻沙防护带将逐渐闭合，辽阔无垠的沙海即将被有效锁住。

“补齐最后285公里‘缺口’，环塔克拉玛干沙漠的阻沙防护带就能实现闭合，最终形成绿色生态屏障，有效抵御风沙侵袭。”中铁建发展集团新疆指挥部副总经理吴延龙介绍，依托“三北”工程建设，塔克拉玛干沙漠周边建起了一条长达2761公里的绿色阻沙防护带。

“三北”工程是跨世纪的重大生态工程，自1978年正式启动，涉及13省份、辐射400多万平方公里国土，现已进入工程实施的关键期、攻坚期。

从“沙进人退”到“绿进沙退”，经过40多年的不懈努力，“三北”工程累计完成造林保存面积4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，治理退化草原12.8亿亩，荒漠化和土地沙化实现“双缩减”。

业内人士表示，“三北”工程从启动之日起，就始终与中华民族生存发展息息相关，与人民群众生产生活紧密相连。它是我国生态建设的骨干工程，是保障粮食安全、水安全、能源安全、气候安全等重大战略的基础工程，对筑牢我国北方生态安全屏障、改善三北地区人民群众生产生活条件、拓展中华民族生存发展空间具有极其重要的作用。打好打赢“三北”工程攻坚战，夯实我国边疆生态根基，是强国建设和民族复兴伟业的战略任务。

顶层设计不断强化，“三北”攻坚战“规划图”不断清晰。围绕“打什么”“在哪打”“怎么打”等关键问题，中办、国办印发《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》。国务院建立“三北”工程协调机制并制定印发“1+N+X”工作方案，明确相关部门重点任务和责任分工。国家林草局会同国家发展改革委等部门修编“三北”工程总体规划，谋划布局68个重点项目，其中三大标志性战役区域涉及328个县、布局35个重点项目。

闻令而动，打响“三北”攻坚战。“春季以来，国家林草局组织15个工作组分赴各省份开展包片蹲点，推进项目开工建设。河北、内蒙古、山西、甘肃、宁夏、新疆等地均发布了关于打好‘三北’工程攻坚战的总林长令，围绕攻坚战再部署、再加力。”国家林草局生态司负责人介绍。

内蒙古翁牛特旗“以路治沙”串起绿色廊道；乌审旗创新“三元套嵌”模式，精准治理毛乌素沙地；辽宁彰武漫漫黄沙变绿洲……沙海鏖战，绿潮兴涌。“三北”攻坚战在各地吹响号角，让“黄皮肤”披上新绿。

今年，内蒙古提出全年完成沙化土地综合治理1500万亩的目标，建立包联片区工作机制，现场督导、持续跟进、包干到底。

其他省区也不甘落后。河北要求全年确保高质量完成600万亩营造林、50万亩退化草原修复任务。甘肃要求全年完成造林种草治沙945万亩。宁夏明确全年完成造林种草150万亩，荒漠化治理90万亩。

随着各地对“三北”工程投入不断加大，治理力度持续增强，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹，把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固，“绿色版图”不断扩大，美丽中国画卷徐徐展开。

(责编：乔业琼、吕骞)

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