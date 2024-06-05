人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

守护生态安全屏障 构筑“三北”万里绿色长城

欧阳易佳
2024年06月05日14:36 | 来源：人民网
小字号

“开工！”近期，随着塔克拉玛干沙漠边缘阻击战锁边固沙工程启动，环塔克拉玛干沙漠边缘的阻沙防护带将逐渐闭合，辽阔无垠的沙海即将被有效锁住。

“补齐最后285公里‘缺口’，环塔克拉玛干沙漠的阻沙防护带就能实现闭合，最终形成绿色生态屏障，有效抵御风沙侵袭。”中铁建发展集团新疆指挥部副总经理吴延龙介绍，依托“三北”工程建设，塔克拉玛干沙漠周边建起了一条长达2761公里的绿色阻沙防护带。

“三北”工程是跨世纪的重大生态工程，自1978年正式启动，涉及13省份、辐射400多万平方公里国土，现已进入工程实施的关键期、攻坚期。

从“沙进人退”到“绿进沙退”，经过40多年的不懈努力，“三北”工程累计完成造林保存面积4.8亿亩，治理沙化土地5亿亩，治理退化草原12.8亿亩，荒漠化和土地沙化实现“双缩减”。

业内人士表示，“三北”工程从启动之日起，就始终与中华民族生存发展息息相关，与人民群众生产生活紧密相连。它是我国生态建设的骨干工程，是保障粮食安全、水安全、能源安全、气候安全等重大战略的基础工程，对筑牢我国北方生态安全屏障、改善三北地区人民群众生产生活条件、拓展中华民族生存发展空间具有极其重要的作用。打好打赢“三北”工程攻坚战，夯实我国边疆生态根基，是强国建设和民族复兴伟业的战略任务。

顶层设计不断强化，“三北”攻坚战“规划图”不断清晰。围绕“打什么”“在哪打”“怎么打”等关键问题，中办、国办印发《关于加强荒漠化综合防治和推进“三北”等重点生态工程建设的意见》。国务院建立“三北”工程协调机制并制定印发“1+N+X”工作方案，明确相关部门重点任务和责任分工。国家林草局会同国家发展改革委等部门修编“三北”工程总体规划，谋划布局68个重点项目，其中三大标志性战役区域涉及328个县、布局35个重点项目。

闻令而动，打响“三北”攻坚战。“春季以来，国家林草局组织15个工作组分赴各省份开展包片蹲点，推进项目开工建设。河北、内蒙古、山西、甘肃、宁夏、新疆等地均发布了关于打好‘三北’工程攻坚战的总林长令，围绕攻坚战再部署、再加力。”国家林草局生态司负责人介绍。

内蒙古翁牛特旗“以路治沙”串起绿色廊道；乌审旗创新“三元套嵌”模式，精准治理毛乌素沙地；辽宁彰武漫漫黄沙变绿洲……沙海鏖战，绿潮兴涌。“三北”攻坚战在各地吹响号角，让“黄皮肤”披上新绿。

今年，内蒙古提出全年完成沙化土地综合治理1500万亩的目标，建立包联片区工作机制，现场督导、持续跟进、包干到底。

其他省区也不甘落后。河北要求全年确保高质量完成600万亩营造林、50万亩退化草原修复任务。甘肃要求全年完成造林种草治沙945万亩。宁夏明确全年完成造林种草150万亩，荒漠化治理90万亩。

随着各地对“三北”工程投入不断加大，治理力度持续增强，努力创造新时代中国防沙治沙新奇迹，把祖国北疆这道万里绿色屏障构筑得更加牢固，“绿色版图”不断扩大，美丽中国画卷徐徐展开。

(责编：乔业琼、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
数读中国 | 挺起“脊梁” 中部崛起动能澎湃
　　
财经观察：上调预期至5% 中国经济为何让IMF“刮目相看”
　　近日，国际货币基金组织（IMF）宣布上调今年中国经济增长预期至5.0%，与4月《世界经济展望》的预测相比，上调0.4个百分点。 对于上调的理由，IMF指出，这是因为一季度中国国内生产总值(GDP)增长强劲，并且近期采取了有关政策措施。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部