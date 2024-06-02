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全国已收获冬小麦面积1.26亿亩（新数据 新看点）

进度达37.27%，进入收获高峰

2024年06月02日05:36 | 来源：人民网－人民日报
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　　数据来源：农业农村部
　　制图：张丹峰

　　本报北京6月1日电  （记者朱隽、郁静娴）中原粮仓，风吹麦浪遍地金。河南省邓州市文渠镇李洼村的麦田里，传来收割机隆隆的轰鸣声。“农机给力，1500多亩麦子两天工夫都收完了！”荣冠农作物种植合作社理事长刘韶威介绍，合作社种的是弱筋小麦，亩产在1100斤左右，跟厂家签订了专用品种收购协议，销路不愁。

　　记者从农业农村部获悉：截至6月1日17时，全国已收获冬小麦面积1.26亿亩，收获进度37.27%，进入收获高峰，进度比去年快约16.8个百分点。当日机收面积1363万亩、投入小麦联合收割机22.84万台。四川、湖北麦收已基本结束，河南、安徽进度约六成半，陕西过两成。

　　农机主力军作用凸显。今年“三夏”，各地预计投入各类农机具超1650万台（套），压茬推进夏收、夏种和夏管机械化作业。其中联合收割机60多万台，参与跨区作业的达到20万台以上，可以保障“三夏”正常作业需求。

　　农业应急救灾能力提升。今年农业农村部进一步加强农机应急救灾能力建设，组织各地统筹建设“平急两用”的区域农机社会化服务中心和区域农业应急救灾中心，加快建立健全防灾减灾农机储备和调用制度，壮大常态化农机应急作业服务队规模。

　　目前，黄淮海麦收8省份已建设区域农机社会化服务中心1980多家、区域农业应急救灾中心1090多家、常态化农机应急作业服务队4950多支，储备了一批移动式烘干机、履带式拖拉机、履带式收获机等应急作业机具，全力以赴夺取夏粮丰收。

　　应对后期可能出现的不利天气影响，农业农村部将加强跨区机收组织调度，确保农机运输通行顺畅，抢抓农时加快麦收进度，同时组织技术力量巡回指导机手规范作业，确保颗粒归仓。

　　《 人民日报 》（ 2024年06月02日 01 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)
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