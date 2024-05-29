人民网北京5月29日电 （记者许维娜）日前，国家发展改革委等四部门发布《关于做好2024年降成本重点工作的通知》（以下简称《通知》），明确2024年降低实体经济企业成本将重点落实好7个方面22项任务。

其中，《通知》就“推进物流提质增效降本”提出三项任务。三项任务包括，实施降低物流成本行动、完善现代物流体系和调整优化运输结构。

中国宏观经济研究院综合运输研究所研究员、物流室副主任陆成云在接受记者采访时表示，《通知》将“推进物流提质增效降本”列为2024降成本工作的一个重要方面，这一举措充分彰显了其对于推动实体经济降成本工作所具备的战略价值和实践路径。

具体而言，一是具有规模角度的战略价值。在实体经济运行中，物流成本是企业成本体系中的重要部分。目前我国物流总费用与GDP的比率达14.4%，即每产生百元GDP，就需要14.4元的物流成本支撑。降低我国物流成本水平，对于推动经济增长具有广阔的潜力和巨大的战略价值。

二是具有统筹供需双侧推进经济高质量发展的路径意义。物流活动体现产业组织，其组织模式、成本、服务质量影响产业组织模式和最终服务产品供给质量。抓物流发展，提质增效降本，不仅降低实体经济成本，更优化产业链供应链，支持产业创新和培育新生产力，促进实体经济创造更大价值，推动经济高质量发展。

当前，我国已经成为全球需求规模最大的物流市场，现代物流在国民经济中的产业地位持续提升。数据统计，2023年全社会物流总额达352.4万亿元，同比增长5.2%。

长期以来，我国物流业整体上在较高成本运行体系下持续发展。《通知》将为行业和全国经济发展带来哪些具体的影响？

陆成云表示，一是促进物流行业高质量发展。对于物流行业而言，发展到当前阶段，进一步推进提质增效降本，必须通过服务的适配发展、体系的重塑建设、智慧手段的赋能提升来实现，这将促使物流行业走上可持续、高质量发展的道路。

二是支持产业运行质态的创新提升。物流的提质、增效、降本，将支持制造业、商贸业等产业扩大辐射范围，促进产业链融合，推动业态模式创新，提高实体经济价值链位势，培育新质生产力。

三是支持经济循环的高效通畅。依托更低成本的物流供给，更高水平的物流服务，将提升产品供给的质量，支持我国产业更精准对接需求、发现需求，在全链条角度，实现扩大内需，引领产业高质量发展。同时，更加高效和适配的物流通道网络，支持我国生产力布局结构的调整优化，特别是构建新发展格局下，突出内需体系发展，形成我国在资源要素、市场空间、产业布局上的更合理结构。

“在政策体系中，物流提质增效降本无疑是一个重要而紧迫的议题。为了有效应对当前物流行业的挑战，提升物流效率，降低物流成本。”陆成云建议，从以下几个方面进行发力：

一是整合物流资源，优化物流体系。推进重大物流枢纽布局优化，整合建设，将分散资源纳入规模化组织、通道化运行体系，构建国家骨干物流通道网络，培育通道化服务产品，支持高质量联运服务体系，促进运输结构调整，发掘规模经济和网络经济，实现物流提质增效降本。

二是深化物流与产业融合，培育新质生产力。深化物流与产业融合，依托物流枢纽营造智慧物流和供应链市场化应用场景，搭建供应链集成服务体系，支持产业对接市场需求，推进业态模式创新，提高实体经济价值创造能力。同时，培育临空、临港、低空等经济，形成产业生态，打造经济增长极，在培育增量中优化重大生产力布局，适应构建新发展格局要求。

三是推进体制机制改革。为整合物流资源、物流与产业资源，实现物流发展与地方经济融合，需推进体制机制改革，解决资源配置深层问题。涉及进一步深化铁路货运市场化改革，支持服务融合，构建统一大市场，强化部门协同，形成支持要素融合创新的政策环境等。

(责编：孙红丽、高雷)

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