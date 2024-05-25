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“行进中国”调研行

绘说现代化丨向新而行！奋力谱写中国式现代化辽宁新篇章

2024年05月25日10:08 | 来源：人民网
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2023年，辽宁科技成果本地转化率55.5%，新增“雏鹰”“瞪羚”企业1029家、专精特新“小巨人”企业41家、科技型中小企业10341家......打造重大技术创新策源地，积极培育和发展新质生产力，奋力谱写中国式现代化辽宁新篇章！

《绘说现代化》第21期，跟人民网“行进中国”创新辽宁团队一起感受中国式现代化的磅礴力量。

(责编：申佳平、吕骞)
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