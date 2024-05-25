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打通城市全域数字化转型堵点 护航数字中国全面发展

人民网记者 许维娜
2024年05月25日09:04 | 来源：人民网
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从更智能化的交通信号灯系统，到更便捷的无感泊车扣费服务，再到更人性化的智慧养老平台……随着人工智能等数字技术日新月异的发展，数据要素的价值愈发凸显，已深度融入城市经济社会发展的各个领域，共同谱写着数字经济与智慧城市协同发展的崭新篇章。

近日，国家数据局会同有关部门对外发布《关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见》（以下简称《指导意见》），明确提出到2030年，全国城市全域数字化转型全面突破，人民群众的获得感、幸福感、安全感全面提升，涌现一批数字文明时代具有全球竞争力的中国式现代化城市。

建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑。而智慧城市则是推进数字中国建设的核心载体和重要内容。

《指导意见》将为智慧城市的发展带来哪些深刻变革？

“《指导意见》落实数字中国整体布局框架与要求，坚持以人为本、系统观念、问题导向。”中国信息通信研究院副院长王志勤介绍，《指导意见》从全局战略角度出发，紧扣全领域推进业务转型、全方位增强能力支撑、全过程优化转型生态三大维度，部署了一系列推进举措。

具体而言，一是全领域推进城市数字化转型，充分释放数字生产力。针对智慧城市底座重复建设、各板块协调不足、韧性强调不够等情况，《指导意见》提出要建立完善城市数字化共性基础环境，形成一批可感可知场景，并将城市韧性安全发展放在更突出位置。

二是全方位增强城市数字化转型支撑，深度激活战略要素。针对智慧城市数字基础设施支撑赋能不足、数据资源价值释放不够等情况，《指导意见》聚焦数字中国“两大建设基础”在城市层面的落地实施，提出要发挥协同效应建设完善城市数字基础设施，加快构建数据要素赋能体系。

三是全过程优化城市数字化转型生态，系统变革组织架构。针对智慧城市相关制度机制难以适配数字生产力快速发展、缺乏长效化运营、区域数字化合作待深化等情况，《指导意见》在推进适数化制度创新、创新运营运维模式、推动数字化协同发展三方面做出了部署。

可以预见，我国智慧城市建设正迈向全域数字化转型的新阶段。记者注意到，诸如智慧医疗、智慧交通、智慧政务等领域的加速落地，正不断刷新着市民对城市生活便利化的期待。

“《指导意见》紧扣时代脉搏，科学研判城市数字化转型面临的形势。”王志勤认为，这主要体现在三方面：

一是《指导意见》坚持因地制宜的原则，全领域、全方位、全过程有序推进城市全域数字化转型，为践行“人民城市人民建、人民城市为人民”的理念、提升城市规划、建设、治理水平奠定了坚实基础，指明了前进方向。

二是《指导意见》准确把握智慧城市发展规律和时代需求变化，立足新阶段、新形势，系统性地部署了城市数字化转型的“四梁八柱”，为新时期推进城市全域数字化转型明确了主攻方向、任务表和路线图。

三是《指导意见》深刻把握数据的基础资源和创新引擎作用规律，将数据要素贯穿城市规划、建设、管理、服务、运行全过程，通过支持城市结合自身资源禀赋，分级分类有序推进，将数据要素顶层设计和地方实践探索相结合，创造更多可复制、可推广、更具活力的先进经验与创新举措，走出城市全域数字化转型的新路径。

“《指导意见》的落实涉及领域广泛、实施难度较大、时间跨度较长，需要各方共同努力、协同推进。”王志勤建议，未来应进一步加强国家目标的引领作用，与本地实际紧密结合，强化央地协同、城市主责推进的工作机制，切实加强组织领导、综合协调和政策保障，确保各项任务落到实处、取得实效。

(责编：陈键、吕骞)
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