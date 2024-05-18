人民网记者 乔雪峰

行驶在长城一号旅游公路大同天镇段，道路平坦舒适，沿线造型别致的旅游路牌、色彩斑斓的公路主题，不时让人眼前一亮。

地处山西、内蒙古、河北三省区交界的天镇县，过去是贫困县。经过多年发展，如今天镇县已成为“四好农村路”省级示范县，不断完善的长城一号旅游公路配套设施，让游客有更好的驾乘体验。

农村公路是农村地区覆盖范围最广、服务人口最多、公益性最强的交通基础设施。

加快推进农村公路建设，对于补齐农村交通基础设施短板，拉动农村投资，稳定农民就业，更好地服务巩固拓展脱贫攻坚成果、助力全面推进乡村振兴具有重要意义。

在山东省潍坊市临朐县柳山镇魏家现代产业园区，一栋栋新修建的标准高、规模效益好的日光温室大棚整齐划一地排列在地头。

大棚内，一排排的辣椒、西瓜蓬勃生长。“我们的西瓜即将成熟，这个棚再过十几天就可以上市了。”翠飞村的王英才洋溢着丰收的喜悦，兴奋地说。

修好一条路，带活一大片。农村公路与国省干线公路、城市道路有效衔接，有效盘活了农村地区的资源，为广大群众铺就了致富路。

近年来，“外通内联、通村畅乡、安全便捷”的交通运输网络逐渐成型，便利的农村公路打破了村与村之间的界限，几个甚至几十个村组成了一个个片区，解决了单个村在振兴道路上遇到的困境，将分散发展的劣势变为集中突破的优势，全面撬动乡村全面振兴。

“去年7月份，柳山镇成功争取革命老区乡村振兴项目资金5000万元，实施了‘和韵田园’乡村振兴项目，进一步激发现代农业发展新活力，奋力打造山区乡村振兴新样本。”柳山镇党委书记李霞表示，目前，片区已形成以西瓜、辣椒、西红柿、草莓等特色农产品为主的瓜菜产业集群2万亩，年销售各类果蔬10余万吨，产值4.75亿元。

据了解，近两年，山东省农村公路网规模达26.4万公里，基本实现了“村村通沥青路、户户硬化路”。

青藏高原气候逐渐回暖，在青海省西宁市湟中区小南川片区田家寨镇，全长23公里的小峡镇至上营一村公路改建工程一标段正在进行沥青路面就地冷再生基层试验段试铺，作业现场机械、车辆和施工人员穿梭不停。

记者从青海省交通运输厅获悉，今年青海将新改建普通省道和农村公路4000公里，新增16个乡镇通三级及以上公路，新增150个自然村通硬化路。

据介绍，围绕助力乡村振兴，青海交通持续巩固拓展具备条件的乡镇和建制村通客车成果，统筹解决群众出行、货物流通、邮政快递服务三个“最后一公里”难题，全省已建成县级统仓共配中心22个、村级寄递服务站2275个，开通客货邮融合线路22条，快递进村覆盖率达85％。

一路通则百业兴，一花开来百花开。近年来，通过持续推动“四好农村路”高质量发展，我国农村公路建设取得显著成效。目前，全国具备条件的乡镇和建制村都通了硬化路。

截至2023年底，全国农村公路总里程已达460万公里，等级公路比例达96%。建设“四好农村路”，不仅让农村群众更好更公平享受交通均等化服务，还为农村带去人气、财气，在基层凝聚民心、民意，为乡村未来发展勾勒出美好蓝图。

(责编：王连香、高雷)

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