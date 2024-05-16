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前4月我国人民币贷款增加10.19万亿元，人民币存款增加7.32万亿元

怎样看前4月金融数据变化（经济聚焦）

本报记者 吴秋余
2024年05月16日06:29 | 来源：人民网－人民日报
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　　核心阅读

　　信贷投放“小月不小”，节奏更趋平稳适度；结构持续优化，对重点领域和薄弱环节的支持力度加大；贷款利率保持在历史低位水平，有效减轻企业利息负担……

　　中国人民银行日前发布了今年前4月金融数据，显示金融对实体经济支持力度保持稳固。

 

　　人民币贷款增加10.19万亿元，人民币存款增加7.32万亿元，对实体经济发放的人民币贷款增加9.44万亿元……日前，中国人民银行发布了今年前4月金融数据。今年以来金融支持实体经济发展有哪些新特点？怎样看待相关金融数据的变化？记者进行了采访。

　　4月贷款总量“小月不小”，信贷结构持续优化

　　今年以来，稳健的货币政策灵活适度、精准有效，中国人民银行综合运用多种政策工具，支持经济回升向好，降准0.5个百分点，释放中长期流动性超过1万亿元，保持银行体系流动性合理充裕。

　　从金融数据看，一系列货币政策措施正在逐步发挥作用，我国金融总量稳定增长，金融对实体经济支持力度保持稳固。1—4月，我国人民币贷款增加10.19万亿元，为历史同期较高水平。截至4月末，我国社会融资规模存量为389.93万亿元，同比增长8.3%，其中，对实体经济发放的人民币贷款余额为244.92万亿元，同比增长9.1%。

　　按照历史规律，4月、7月、10月通常是贷款“小月”，但今年4月信贷投放“小月不小”，节奏更趋平稳适度。专家普遍认为，4月贷款总量“小月不小”，信贷结构持续优化，利率水平维持低位，人民币汇率在合理均衡水平上也保持基本稳定，为经济高质量发展创造了良好的货币金融环境。

　　中国民生银行首席经济学家温彬认为，4月新增贷款7300多亿元，信贷增长态势稳定均衡。同时，社会融资规模保持相对高位，广义货币（M2）余额在300万亿元以上，有效保障了实体经济融资需求。

　　今年以来，中国人民银行引导贷款合理增长、均衡投放的成效显著，“大小月”现象明显缓解，信贷投放稳定性和可持续性增强。

　　“当前信贷投放‘小月不小’，节奏更趋平稳适度。”银河证券首席经济学家章俊表示，往年金融机构“开门红”导致的信贷投放“过山车”现象今年有所减轻，金融机构冲业绩的指标导向弱化，信贷投放更趋稳健。

　　去年底召开的中央经济工作会议提出：“发挥好货币政策工具总量和结构双重功能，盘活存量、提升效能，引导金融机构加大对科技创新、绿色转型、普惠小微、数字经济等方面的支持力度。”盘活存量、提升效能，成为今年货币政策的重要发力方向。

　　今年以来，我国信贷结构持续优化，金融对国民经济发展重点领域和薄弱环节的支持力度加大。中国人民银行出台措施推动信贷结构持续优化，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款、放宽普惠小微贷款支持工具支持范围、延续实施普惠养老专项再贷款，并通过完善政策激励机制引导商业银行做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融“五篇大文章”。

　　数据显示，截至4月末，我国绿色贷款、制造业中长期贷款余额增速保持在30%左右高位，“专精特新”企业贷款余额增速近20%，为经济发展持续注入新动能。

　　融资成本稳中有降，利率优化资源配置作用有效发挥

　　在信贷总量充裕、结构优化的同时，融资成本稳中有降，进一步提升了金融服务实体经济的质效。

　　记者从中国人民银行获悉：当前我国贷款利率保持在历史低位水平，4月企业新发放贷款加权平均利率为3.76%，基本与上月末持平，比上年同期低23个基点；个人住房新发放贷款利率为3.7%，比上月低2个基点，比上年同期低48个基点。

　　今年以来，中国人民银行通过下调存款准备金率和支农支小再贷款利率等措施，引导市场利率下行，政策效果明显，贷款利率进入“3”时代，有效减轻企业利息负担。

　　湖南巴陵炉窑节能股份有限公司负责人周绍芳表示：“3月份公司刚刚拿到的1000万元信用贷款，利率只有3.65%，及时缓解了技术改造资金缺口，预计新项目投产后，公司生产的工业炉窑专用节能装备将实现节能减碳40%—60%。”

　　“4月公布的贷款市场报价利率（LPR）较上月持平，延续了此前的稳定态势，符合市场预期，也反映出当前货币政策在稳健中寻求平衡的特点。”温彬表示，当前部分信贷利率已经较低，LPR报价维持不变，旨在防空转、提效率，这样既能助推经济增长，又能引导存量金融资源结构调整。

　　居民存款分流转化，货币供应量增速有望企稳

　　此次中国人民银行公布的金融数据中，4月末M2增速有所回落，受到市场广泛关注。数据显示，4月末M2余额301.19万亿元，同比增长7.2%，较3月末回落1.1个百分点。同时，4月末我国人民币存款余额291.59万亿元，同比增长6.6%，较3月末7.9%的增速也出现了明显回落。受访的专家表示，造成这一现象的原因是多方面的。

　　今年以来，债市持续上涨，居民购买理财的热情升温，银行存款向理财等非银产品分流转化，非银机构资金充裕，从银行借钱购债的需求降低。

　　华创证券首席宏观分析师张瑜表示，4月银行对非银机构融出资金明显下降，大体估算，减少的体量可能在3万亿元左右，存款向金融市场“分流”，引起M2增速下行，狭义货币（M1）增速受此影响也有回落，随着债券价格走高，相关理财产品投资的收益率上升，企业活期存款“搬家”到理财的情况也较为明显。

　　与此同时，近期多部门对资金“低贷高存”空转套利、银行手工补息等现象加大规范力度。张瑜认为，部分银行的不规范存贷款行为有所减少，短期内有“挤水分”效应，对M2会有一定下拉影响。但金融机构对有效的实体经济需求依然充分满足，金融总量对经济的支持更实、效率更高。这既是金融高质量发展的体现，也能促进经营主体立足主业，避免资金沉淀空转。

　　数据显示，前4个月，住户存款增加6.71万亿元，但非金融企业存款和财政性存款分别减少1.65万亿元和1874亿元。中国人民银行相关人士介绍，在经济循环的过程中，银行如果还在扩张资产、贷款仍在增加，钱不会从实体经济中减少，也不会消失，只是随着企业投资生产、居民消费、财政收支，在企业、居民、政府间转移。

　　专家预计，未来几个月我国货币供应量增速将有望企稳。“当前实体经济融资需求逐步向好。经济运行中积极因素增多、动能持续增强，经济回升向好态势明显，科技创新、绿色发展、普惠小微等领域融资需求也将会有更多显现。”招联首席研究员董希淼说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月16日 08 版）

(责编：白宇、卫嘉)
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