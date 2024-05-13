王绍绍

今年以来，我国中小企业呈现快速回暖趋势，企业生产持续恢复，开工率不断上升。

中小企业联系千家万户，是推动创新、促进就业、改善民生的重要力量。近日，中小企业协会发布数据显示，4月中小企业发展指数为89.4，比上月上升0.1点，连续两个月回升，高于2022、2023年同期水平，达到2023年9月以来的最高水平。

针对这一统计数据，中国中小企业协会常务副会长马彬分析指出，今年前4个月中小企业发展指数总体呈现上升态势，除2月微降之外，1月、3月和4月指数均有所上升，中小企业总体持续恢复，经济实现良好开局。中小企业发展指数连续增长，彰显我国经济回升向好态势不断巩固，内生动力持续增强，中小企业发展质量不断改善。

网红景点游客不断、国潮小吃打卡火爆、乡村民宿受到热捧……今年以来，我国服务业持续回暖，激发消费市场的强劲动力。服务业是联系消费者和企业的关键纽带，为我国中小企业的平稳持续发展提供了有力支撑和坚实基础。中小企业协会数据显示，4月我国中小企业发展指数分行业指数5升1平2降，其中社会服务业升幅最大，接触性、聚集性服务业需求和销售均在上升。

“大规模设备更新和消费品以旧换新等举措为相关中小企业提供了创新升级的动力，数字化技术赋能文旅，文旅提质增量也‘反哺’了服务业相关企业的发展。”业内人士指出，与以往主要靠工业指数带动的指数上升不同，4月指数的上升主要依靠服务业带动，消费市场和服务业的恢复正在成为拉动中小企业发展指数回升的重要因素。

服务业升温和消费潜力释放为中小企业发展打开新的市场“蓝海”，数字化转型则为相关企业带来提质升级、降本增效、业务创新等发展新机遇，人工智能大模型、云化软件、工业互联网平台等技术产品持续赋能中小企业纵深发展。

近年来，各地相继推出系列举措，聚焦细分行业，对中小企业开展数字化诊断、培育数字化转型服务商、推广数字化转型的典型应用，助力中小企业搭上数字化“快车”。在浙江宁波的一间5G智能车间里，钢材原料一进入输送带便开始“自助变形”，经过车削、滚齿、热处理、磨削、检测，再由智能小车运往另一个加工单元，为新能源汽车变速箱齿轮“量身打造”的车间里一派繁忙。

据相关负责人介绍，通过将高频淬火、自动检测等工序集成至整条自动化生产线中，5G智能车间将形成全工序自动化生产，实现降噪、减震、增扭力、抗冲击等各种性能的综合优化。

从生产数字化，到管理数字化，再到营销数字化，科技创新给中小企业插上“智慧翅膀”。在山东，全国唯一面向中小企业服务的功能类数字化转型促进中心正式建成，通过聚焦中小企业“智转数改”的转型痛点，依托数字经济相关企业、科研院校、产业联盟等组建市场化运营团队，搭建市场化运营公共服务平台，为数字化转型和规模化应用提供保障。

“在当下，数字化转型早已不再是中小企业发展的‘选择题’，而是‘必修课’。”中国中小企业发展促进中心副主任罗俊章指出，数字化转型能够助力企业实现提质、增效、降本、减存、绿色、安全等多重目标，进而支撑企业在市场竞争中获得更大的主动权，既是助企纾困之举，也是提升企业竞争力的关键措施。下一步，要助力中小企业抢抓数字经济发展新机遇，探寻企业智能创新的新方向，助推中小企业数字化转型发展。

(责编：乔业琼、高雷)

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