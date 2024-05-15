人民网记者 许维娜

“现在人工智能机器人的创造力太强了！真是太神奇了！”这是上海市民周先生参加2024中国品牌日活动后发出的感叹。

5月14日，为期5天的2024中国品牌日活动在上海世博展览馆顺利落下帷幕，活动期间参观者络绎不绝。记者观察到，我国在高端化、绿色化、数智化领域所取得的品牌创新成果层出不穷，令人目不暇接。

一位参展观众兴奋地告诉记者，他目睹了一场精彩的现场表演：一台人形机器人以惊人的灵活性与观众进行舞蹈互动；一台高精度微创医疗机器人可实现精细操作，透过它仿佛能够看到远程手术技术的崭新未来；还有一台机器人书法家，挥笔如神，将传统艺术与现代科技进行了完美融合。

多位与会人士在接受记者采访时表示，这不仅是一场面向全球的品牌盛宴，更是对我国加快实现高水平科技自立自强的生动诠释，彰显出了中国品牌的崭新形象与强大实力。

记者注意到，现场一台能快速还原三阶魔方的机器人吸引了不少观展者的眼球。

据了解，这款“魔方达人”是机器视觉和轨迹算法等技术的融合之作，它能够通过视觉相机识别各个面的颜色排列，并将信息返还至视觉系统处理，计算快速还原魔方的最优路径，再通过双臂协同操作，一步步匹配颜色还原魔方。

现场工作人员表示，近年来，我国机器人产业实现了从中国制造到中国创造的华丽转身，行业应用深度和广度均得到了显著提升。如今，中国在全球工业机器人市场中已占据重要地位，展现出强大的竞争力和广阔的发展前景。

不仅仅是机器人产业，随着品牌硬实力日益增强，越来越多的中国品牌开始积极迈向国际舞台，其国际影响力也在稳步提升。海关总署数据显示，从市场来看，我国自主品牌产品已经出口至全球200多个国家和地区，中国品牌可以说是遍及世界各个角落。

亮眼的成绩单见证着中国品牌的成长，下一步，中国品牌应如何持续向上升级、向外突围？

“下一步将加快建设现代化产业体系，巩固优势产业领先地位，深化中国特色品牌评价标准体系的研究，不断强化品牌发展的政策保障。”国家发展改革委秘书长伍浩在中国品牌发展大会上透露，国家发展改革委将启动“十五五”品牌高质量发展研究，推动品牌建设深度融入制造强国、质量强国等国家重大战略。

伍浩还表示，国家发展改革委将引导鼓励各类品牌在产品创新、技术创新、模式创新等方面积极探索，加快发展新质生产力，积极推动将优秀传统文化和社会主义先进文化融入品牌建设全周期。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

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(责编：王震、高雷)

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