人民网上海5月10日电 （记者许维娜）展览规模约7万平方米、博览会新设专题展区、展馆新设美好市集、云上展会同步上线……5月10日，2024年中国品牌日系列活动开幕，全方位、多角度展现我国品牌发展新成就。

展会现场，全国37个省市参展，让大家足不出“沪”便能浏览大部分中国品牌。其中，非遗作为中国传统文化的重要组成部分，受到不少参展观众的追捧。

“非遗中蕴含着中华民族独有的文化基因，是体现民族文化延续的载体。将非遗文化与品牌结合不仅是为了保护和传承好非遗文化，同样也是为品牌赋予全新的文化内涵。”在新疆馆内，工作人员向记者表示。

“新疆展馆内设置了丝路宝藏新疆智造、丝路新风新疆绿能、丝路绿园新疆味道、丝路锦绣新疆溢彩、丝路魅力新疆画境五大板块，突出展示了新时代新征程下新疆高质量发展成就和品牌体系建设成效。”新疆维吾尔自治区发展改革委副主任齐东峰在接受记者采访时表示，展区将借助中国品牌日活动，充分发挥新疆独特区位优势和我国向西开放的重要窗口作用，将新疆产品、新疆品牌推向全国乃至全世界，展示新疆形象，彰显新疆品牌力量。

在一件口沿肥厚、圆润的瓷瓶前，记者停住了脚步。“创新是定瓷生命的延续，一定要结合新技术，从而更好地弘扬传统文化、传承定瓷技艺。”河北馆内，一位定瓷非遗技艺传承人向记者表示，现在经过改良的定瓷，既有原有的韵味和美感，又契合现代人的生活。

记者注意到，无论是科技感满满的数字孪生技术，还是酷炫拉风的电动飞行器，都折射出了各地品牌向“新”而行的身影。上海馆内，工作人员向记者表示，品牌活力与新质生产力是相互促进、相辅相成的关系，相信提升新质生产力也将带动品牌市场竞争力的提升。