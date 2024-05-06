本报记者 李心萍 韩 鑫 罗珊珊

开栏的话

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，加大宏观调控力度，突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取。开年以来，政策效应不断显现，生产需求稳中有升，就业物价总体稳定，市场信心不断增强，高质量发展取得新成效，国民经济延续回升向好态势，实现良好开局。

本报今起推出“经济平稳起步 持续回升向好”系列报道，生动展现各地区各部门推动高质量发展的新进展新成效，充分反映中国经济韧性强、潜力大、回旋余地广、长期向好的基本面没有改变，全面、辩证、客观分析当前经济形势，进一步增强做好经济工作的信心和底气。

开局映照全局，起跑决定后程。

今年是中华人民共和国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。关键一年，做好经济工作至关重要。

向外看，百年变局全方位、深层次加速演进，外部环境复杂性、严峻性、不确定性上升。向内看，有效需求不足、社会预期偏弱，推动经济持续回升向好仍面临一些困难和挑战。

习近平总书记深刻洞察大势，谋篇布局，举旗定向——

“要继续巩固和增强经济回升向好态势，提振全社会发展信心”；

“要牢牢把握高质量发展这个首要任务，因地制宜发展新质生产力”；

“要坚持以人民为中心的发展思想，在发展中稳步提升民生保障水平”……

察势者智，驭势者赢。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，各地区各部门抓住一切有利时机，利用一切有利条件，看准了就抓紧干，中国经济实现平稳起步、良好开局：一季度国内生产总值同比增长5.3%，经济结构持续优化，质量效益稳步提高，市场预期总体改善。

一季度经济实现良好开局，为实现全年预期目标奠定了坚实基础，为持续推进高质量发展赢得了主动。

中共中央政治局4月30日召开会议。会议认为，我国经济基础稳、优势多、韧性强、潜能大，开局良好、回升向好是当前经济运行的基本特征和趋势，要增强做好经济工作的信心。

稳中求进、以进促稳，发展动能更强劲

好态势如何延续？困难和挑战怎么攻坚？高质量发展从何发力？

在二〇二四年新年贺词中，习近平总书记指出：“要坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，巩固和增强经济回升向好态势，实现经济行稳致远。”

关键一年，突出重点、把握关键，稳中求进、以进促稳、先立后破，推动高质量发展。

今年以来，从中央到地方，持续加大宏观调控力度，突出做好稳预期、稳增长、稳就业工作，在转方式、调结构、提质量、增效益上积极进取，政策效应不断显现。

“稳”的基础更加巩固。

看供给，工业、服务业发展态势良好。一季度，工业增加值同比增长6%，比去年同期和去年第四季度有明显回升；服务业增加值同比增长5%，保持较快增长。

看需求，“三驾马车”拉动更加协调。一季度，固定资产投资同比增长4.5%，增速比去年全年加快1.5个百分点；社会消费品零售总额同比增长4.7%；出口额增长4.9%，增幅比去年全年提高4.3个百分点。

看民生，就业物价基本稳定。一季度，全国城镇调查失业率平均值为5.2%，比上年同期下降0.3个百分点；全国居民消费价格指数同比持平；全国居民人均可支配收入实际增长6.2%，继续快于经济增速。

看预期，市场信心稳步恢复。一季度，规模以上工业企业利润总额同比增长4.3%，企业效益较快恢复。

4月份，中国制造业采购经理指数为50.4%，连续两个月位于扩张区间。

把大局，稳字当头；谋大势，以稳应变。稳定宏观经济大盘，成为高质量发展的重要基础。

“进”的态势愈发明显。

习近平总书记强调：“发展新质生产力是推动高质量发展的内在要求和重要着力点”“要以科技创新引领产业创新，积极培育和发展新质生产力”。

当前，面对新一轮科技革命和产业变革，加大创新力度，科学布局科技创新、产业创新，加快发展新质生产力，就能把握时代、引领时代。

循“新”出发，向“新”而行。各地区各部门抢抓机遇、奋勇争先，因地制宜发展新质生产力。北京积极培育机器人、商业航天等未来产业集聚区，上海加速布局大模型、人形机器人等新赛道，深圳加强基础研究投入，深度融合创新链产业链资金链人才链。

——点燃创新引擎，发展动力更充足。

再创新高。江苏常州市，天合光能总部，一面专利墙，“秀”出竞争力：专利总量超4000件，25次刷新光伏电池转换效率和组件输出功率世界纪录……一季度，天合光能光伏组件出货量约14吉瓦。

产销两旺。一季度，新能源汽车产销分别完成211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%。

更快更强。新一代“复兴号”动车组列车样车试制顺利，商业运行时速可达400公里。

牢牢扭住创新这个“牛鼻子”，积极培育和发展新质生产力，新投资新基建势头良好。一季度，规模以上高技术制造业增加值同比增长7.5%，高技术产业投资同比增长11.4%，5G基站、东数西算、光纤通信等新型基础设施建设加快落地，创新“第一动力”更强劲。

——持续转型升级，产业结构更优化。

习近平总书记强调：“发展新质生产力不是忽视、放弃传统产业，要防止一哄而上、泡沫化，也不要搞一种模式。”

步入广东冠星陶瓷生产车间，一排排球磨机高速运转，400多个传感器实时监测设备运行状态。依托浪潮云洲工业互联网平台智能诊断，故障率降低60%，生产效率大幅提升。

改造提升传统产业，产业升级步稳蹄疾。目前，工业互联网融合应用已拓展至49个国民经济大类，形成200余个工业互联网示范应用标杆，“5G+工业互联网”项目数超过1万个。

——坚持绿色发展，发展底色更鲜明。

习近平总书记指出，“绿色发展是高质量发展的底色，新质生产力本身就是绿色生产力。”

浙江宁波舟山港，普及电动集卡、覆盖高低压岸电、投用风光储一体化项目，告别“柴油味”，实现“无烟化”，“第一大港”“绿”意浓浓。

提升绿色供给、加快绿色转型、壮大绿色产业，一季度，单位国内生产总值能耗同比下降0.1%，煤炭消费比重较上年同期下降1.1个百分点；新能源汽车市场占有率达31.1%，清洁能源发电同比增长6.9%，绿色这个“普遍形态”更加鲜明。

技术“上新”，产业“焕新”，城市“更新”，新质生产力成势处，高质量发展动力足。

“一季度中国经济实现良好开局，为实现全年目标打下了坚实基础。随着前期出台实施的各项政策措施持续显效，中国经济回升向好态势将不断巩固，我们更有信心、更有底气高质量完成全年目标任务。”国家发展改革委副秘书长、国民经济综合司司长袁达表示。

统筹供需、协调城乡，发展空间更广阔

京畿大地，京滨城际施工繁忙、雄忻高铁建设正酣、京唐城际有序推进，“轨道上的京津冀”加快形成；

成渝双城，统一空间规划、统一产业布局，川渝共建重大项目数量扩容至300个，年度计划投资超4000亿元；

…………

广阔的中国经济，承载和孕育着巨大发展空间。中央经济工作会议提出，“要激发有潜能的消费，扩大有效益的投资”“推动城乡融合、区域协调发展”。

——畅通供与需，释放新潜力。

当前，我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。身为全球第二大经济体，如何从存量中寻找增量、提升质量？

习近平总书记指明方向：“加快产品更新换代是推动高质量发展的重要举措，要鼓励引导新一轮大规模设备更新和消费品以旧换新。”

中国一汽，推出最高5万元置换补贴，鼓励消费者置换新车；京东集团，携手1万多个家电品牌，提供最高立减2000元换新补贴……眼下，消费品以旧换新活动正在线上线下火热进行。

政策引导、央地联动、商家响应，政策效果逐步显现。一季度，工业投资同比增长13.4%，汽车销量同比增长10.6%，家电类商品消费同比增长5.8%，市场空间加快释放。国家发展改革委政策研究室主任金贤东表示，在扩大内需、促进消费政策带动下，各地方各领域不断创新消费场景、优化消费环境，支撑消费增长的积极因素在增多。

——统筹城与乡，“融”出新机遇。

早晨，漫步乡间，体验村落美好；午后，在艺术部落做陶艺、学扎染；晚饭后，一起弹吉他、唱民谣……

在湖南常德市武陵区丹洲乡，村民进城务工安家，昔日老屋变成闲置房；市民反向扎根乡村，变闲置房为“文艺部落”，城乡融合，美丽乡村多姿多彩。

3月20日，习近平总书记在主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时强调：“要坚持城乡融合发展，扎实推进乡村全面振兴”“推进以县城为重要载体的新型城镇化建设”。

当前，我国进入城镇化快速发展的中后期，城镇化率仍有不小提升空间。促进近3亿农业转移人口加快市民化进程，加快城市更新、交通电信基础设施升级，推动新型城镇化和乡村全面振兴同频共振，城乡融合发展还将释放持久动能。

——协调东中西，闯出新天地。

一个中关村，津冀多“分号”。

“研发在北京，成果转化来滨海新区，协同发展有了新样板。”科芯（天津）生态农业科技有限公司副总经理李旭东介绍，借助天津滨海—中关村科技园平台，科芯公司将新一代信息技术与农业紧密结合，在全国投产了50余个智慧化农业种植生产基地。

2月，在天津，习近平总书记指出：“要围绕推动京津冀协同发展走深走实，深入推进区域一体化和京津同城化发展体制机制创新，唱好京津‘双城记’”。

3月，在湖南，习近平总书记强调：“要一以贯之抓好党中央推动中部地区崛起一系列政策举措的贯彻落实，形成推动高质量发展的合力”。

落差孕育着势能。区域间发展的不平衡，是短板也是潜力。东西互济，南北协同，陆海统筹，变“势能之差”为“动能之和”，中国经济焕发新活力。一季度，内需对经济增长的贡献率达85.5%。

深化改革、扩大开放，发展活力更充沛

改革开放是党和人民事业大踏步赶上时代的重要法宝，是决定中国式现代化成败的关键一招。

今年以来，习近平总书记多次对进一步全面深化改革提出明确要求：在湖南考察时，指出“进一步全面深化改革要突出问题导向”；全国两会上，强调“要谋划进一步全面深化改革重大举措”；主持召开中央全面深化改革委员会第四次会议，要求“持续深化改革攻坚”……

关键一年，用好改革开放这个关键一招，发展内生动力和活力不断增强。

——支持民营经济发展壮大，让企业信心“强”起来。

走进浙江九成清洗设备有限公司的生产车间，工人们争分夺秒赶订单，800多台洗车设备订单等待交付。

“今年产值预计将达2000万元。”公司总经理吕小英感慨，去年底旧厂房因故无法续租，多亏政府部门帮忙推介，仅3天就找到新厂房，很快完成搬迁，“发展劲头更高了”。

习近平总书记强调：“完善落实‘两个毫不动摇’的体制机制，支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。”

牢记嘱托，各地区积极行动：北京探索采用以奖代补、贷款贴息等多种方式，支持民企进行原创性引领性科技攻关和基础创新转化；广州出台《广州市支持民营经济发展条例》，立法解决民营企业用地难、融资贵等问题……

疏堵点、提信心、破壁垒、解难题，民营经济发展取得新成效：一季度，规模以上私营工业企业增加值同比增长5.4%；民间投资增长0.5%，其中制造业民间投资增长11.9%；以人民币计价的民营企业进出口增长10.7%，比整体进出口增速快5.7个百分点。

——做好“五篇大文章”，让金融活水“转”起来。

“超乎想象。”从扫码到提款，只用两天，就获得750万元纯信用贷款，上海予君生物科技发展有限公司财务经理张成成很开心。

传统贷款产品重资产、重抵押，科创企业轻资产、重研发，资金一直是制约予君生物发展的瓶颈。交通银行上海分行因企施策，将企业研发水平、知识产权、科创园区等要素纳入征信考量，推出“智慧知产贷”产品，解了企业“燃眉之急”。

金融是“国之大者”，是国民经济的血脉。关键一年，“开年第一课”上，面对“关键少数”，习近平总书记深入阐释建设金融强国的目标任务、实践要求等重大问题。

资本市场指导性文件新“国九条”出台，国家金融监督管理总局县域支局统一挂牌，设立5000亿元科技创新和技术改造再贷款……围绕“做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章”，一项项金融改革举措相继落地见效。一季度，人民币贷款增加9.46万亿元，新发放企业贷款利率为3.75%，保持在历史低位水平，金融活水持续滋养实体经济。

——坚定不移扩大开放，让中国大市场“活”起来。

巴斯夫杉杉电池材料有限公司，一家中德合资企业，观察中国扩大开放的最佳窗口。

扎根中国，深耕中国。日前，巴斯夫杉杉位于长沙基地的二期项目建成投产，正极材料年产能将提高至10万吨。

3月份，就在巴斯夫杉杉，习近平总书记指出：“中国开放的大门会越开越大，我们愿意同世界各国加强交流合作，欢迎更多外国企业来华投资发展。”

全面取消制造业领域外资准入限制，在北京等4地开展增值电信业务扩大对外开放试点；办精办好“投资中国”重点活动，持续落地“外资24条”配套措施，定期举行外资企业圆桌会议……高水平对外开放向纵深推进。

外商独资证券公司渣打证券在北京正式开展业务；总投资约448亿元的中沙古雷乙烯项目主体工程全面动工……一季度，新设外资企业数量达到1.2万家，同比增长20.7%。

引外资磁力不减，稳外贸质升量稳。

一季度，我国进出口规模首破10万亿元，增速创6个季度以来新高；对共建“一带一路”国家出口2.68万亿元，同比增长7%；中欧班列累计开行4541列，发送货物49.3万标箱，同比分别增长9%、10%，进出口规模再上新台阶。

以改革谋发展之策、促开放之势、激创新之源，中国经济活力更足。

立足开局看全年，我们对中国经济有了更强信心。

“一季报”发布后，高盛、摩根士丹利等国际机构纷纷上调今年中国经济增速预期。亚洲开发银行发布的《2024年亚洲发展展望》预计：2024年至2025年中国将贡献亚洲发展中国家经济增长的46%，将继续成为对全球经济增长贡献最大的经济体。

“一季度，无论是供给端的制造业、服务业，还是需求端消费、投资都呈现出改善趋势，这些积极因素的积累，将进一步巩固经济回升向好的基础。”中国国际经济交流中心副理事长王一鸣认为。

立足开局看全年，我们要继续巩固和增强经济回升向好态势。

抓落实、促发展。做好经济工作，要继续固本培元，统筹稳增长和增后劲，发挥政策引领作用、强化政策组合效应、更加注重精准施策，抓紧抓好中央经济工作会议和全国两会精神的细化落实，推动各项部署加快落地见效，努力高质量完成全年发展目标任务。

“中国发展前景是光明的，我们有这个底气和信心。”让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，努力在构建新发展格局、推动高质量发展、全面深化改革开放、实现高水平科技自立自强、推进乡村全面振兴等方面取得更大进展，中国经济航船将乘风破浪、持续向前。

《 人民日报 》（ 2024年05月06日 01 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)

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