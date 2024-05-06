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“‘五一’消费新观察”系列报道

“夜游”新场景 激发“假日经济”新活力

黄盛
2024年05月06日10:01 | 来源：人民网
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八达岭夜长城自4月30日常态化开放游览。 受访者供图

八达岭夜长城自4月30日常态化开放游览。 受访者供图

“五一”期间，上演“人挤人、人堵人”出行盛况的，不止白天举行的文旅活动。不少知名景区、传统街道、文化展馆还推出了“夜游”项目，让游客在夜间的万千光影中，感受传统与时尚的融合，乐享假日文旅 “夜宴”。

从徐州前往南京度假的李戈，“夜游”了南京的熙南里街区，体验了夜幕灯光下的文创市集、音乐演出、露天电影、萌宠游园会、城市露营等多个主题活动。

奔赴石家庄正定县旅游的张先生，不仅逛了“人气”爆棚的正定小商品市场夜市，还“夜游”了开元寺、广惠寺等历史文化景区。

据美团平台数据显示，“五一”假期发生在夜间时段的消费环比增长127%；夜间玩乐订单同比增长60%。业内人士认为，各地扩展旅游场景的“夜游”项目，将夜游、夜购、夜娱、夜食、夜宿等夜间消费元素串珠成链，打造出层次丰富的夜游产品线，反映出消费新“夜”态向旅游市场的“毛细血管”深入，并带来假期消费增长新引擎。

——历史文化景区“夜游”，感悟厚重与传承。在首都北京，八达岭夜长城自4月30日常态化开放北四楼至南四楼端的游览。游客在晚上不仅可以饱览万里长城的璀璨宏伟，还可以观赏融合了音乐剧、歌舞、杂技、武术、打击乐等多元化艺术形式的演艺活动。在古都洛阳，夜间的龙门石窟灯火如昼，来自世界各地的游客“夜游”打卡佛像的神秘恬淡，在石窟灯光的明暗冷暖中沉浸式领略古老文化的绮丽风采。

   ——自然景区与城市街区“夜游”，拉满沉浸体验和情绪价值。贵州黄果树瀑布推出“夜游”项目，让游客置身其中，近距离感受瀑布间穿梭、跳跃的光影，欣赏瀑布周边舞台上富有活力的民族节目。在河南安阳，流光溢彩的“洹河夜游”带来人声鼎沸，游客在夜幕之下可以观赏殷商马车、妇好传奇、殷墟甲骨等主题节目依，令人恍若置身三千年前的大邑商。

   ——文博展馆“夜游”，感受文化与科技的交融。长影旧址博物馆在“五一”期间将闭馆时间延长到20:30，为广大游客提供了更加全方位沉浸式体验“电影游”独特魅力的机会，特别是于5月1日首演的原创舞台剧《长歌影魂》一经推出就受到了广大游客的喜爱。甘肃省武威市五凉文化博物馆、武威市西夏博物馆、武威市雷台汉文化博物馆和武威市博物馆也在“五一”期间开启“夜游”模式，还打造了一系列与“夜游”相关的创新活动和主题展览。

专家认为，在“夜游经济”逐步释放巨大“磁吸力”背后，既是文旅行业多元、包容和活力的具体体现，也是数字技术加持夜间消费场景不断突破的创新，大型灯光秀、水幕电影、无人机表演等“夜游”产品供给，正是“文旅+夜经济+科技”融合的展示。

中国旅游研究院院长戴斌分析，从假日消费来看，科技赋能文旅融合高质量发展效果更加明显，应进一步培育一批文化属性强、科技含量高、示范带动性强的新业态，引导目的地城市、投资机构和市场主体创造更多面向新需求的旅游空间和消费场景。

也有业内人士表示，历史文化景区、工业遗产、文博场馆等，通过运用增强现实、虚拟现实、人工智能等数字科技，有机融合文化创意等元素，创新“夜游”体验，形成消费新场景，丰富了夜间文旅业态。

“‘五一’消费新观察”系列报道：

消费品以旧换新激活“假日经济”一池春水

“假日经济”新热潮：绿水青山、小城故事消费旺

“反向旅游”成新潮流 假日文旅消费“热”态尽显

(责编：杨虞波罗、吕骞)
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