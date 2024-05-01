王绍绍

铁路是国家重要基础设施和国民经济“大动脉”。据悉，铁路“五一”假期运输29日全面启动，5月6日结束，为期8天，全国铁路预计发送旅客1.44亿人次，日均发送旅客1800万人次；5月1日为客流最高峰日，预计发送旅客约2100万人次。

志存高远，逐梦前行。近年来，铁路行业涌现出一大批有为青年，他们在奋斗中增长才干、实现价值，展现了新一代铁路人的青春风采。

00后“车辆医生”护航列车安全

走进南昌南车辆段向塘检修基地，检修职工们有的正在用风扳机对螺栓进行紧固作业，有的拿着焊枪、面罩做缝合“手术”，有的操作大型机械设备吊运配件……“00后”王献也是这些“车辆医生”中的一员，刚刚入职两年的他，已经能够操作割枪，完成氧气乙炔切割工作。

在王献刚成为一名熔接工的时候，因为从未接触过割枪，他总是难以控制火焰的大小。“火太小就达不到配件割除的温度，火太大又容易把需要调整的部位直接熔化。”不过，王献并没有因此放弃，而是常常利用业余时间琢磨操作技巧，向基地的“老师傅”们虚心请教。不久后，王献就掌握了使用割枪的窍门，干起活来也不再“手忙脚乱”。

据王献介绍，车辆检修工作往往需要多道工序的交叉作业，熔接工岗位更是需要配合制动、钩缓、综合等多个班组，其中还涉及到制动拉环割除、支撑座磨耗板修整、复合地板压条变形调整……进行多个作业流程时，王献经常需要在检修库中各个台位上来回“游走”。这一过程看似不费体力，实际上则需要忍受割枪的高温，不到半小时，厚厚的阻燃服就被汗水浸透了。

随着“五一”小长假的到来，车辆检修工作越来越繁忙，王献和其他基地职工们则想办法改进作业流程，降低故障反馈率。“既然我们是车辆维修员，那就要做好分内的事，让每一辆车都健康上岗，这些辛苦算不了什么。”王献说。

暖心“小蜜蜂”保障候车服务

“老先生您好，看到您行动不便，我们可以为您提供轮椅服务，不知您是否需要呢？”在候车室里，董璇正在为一名行动不便的老人提供轮椅服务，并帮忙把老人的轮椅推到了候车位置。

今年30岁的董璇是北京北站德馨服务组的组长，每日为往来车站的“老、幼、病、残、孕”等重点旅客提供照看服务。“五一”小长假期间，董璇每天需要推着轮椅往返站台、候车室、出租车站和地铁站60多个来回。据董璇介绍，在假期期间，她每天行走的步数都能达到两万多步。

在今年“五一”期间，董璇所在的车站发送旅客量创下历史新高，德馨服务组的工作人员们在候车室里一刻不停地忙碌。在绝大多数时间里，当前一批旅客还没来得及送上车，下一批重点旅客就已经到达了候车室。“在很多人看来我的工作很辛苦也很单调，每天主要工作内容就是和众多重点旅客预约、接送站，但是当那些旅客夸我服务周到的时候，我就觉得这些辛苦也都值得了。”董璇说。

据董璇介绍，候车室里常有几位行动不便、从外地来京就医治疗的“老常客”。为了保障这些重点旅客的出行安全，董璇帮他们预约了德馨服务组的轮椅接送站服务，确保旅客一到候车室就有人帮忙照顾。

“我们德馨服务组的名字寓意是‘四佳五心、明德惟馨’，这也是在告诉我自己要时刻为旅客着想，站在对方的角度看问题。”董璇表示，在“五一”假期期间，她和德馨服务组的其他成员也将在候车室继续服务，为出行中遇到困难的旅客提供帮助。

铁路“机车医生”维护运行安全

“五一”假期，南昌机务段整备车间小修库内回响着阵阵敲击声，电车电工朱振华手持电筒，在狭窄的机械间内巡视整列机车。

“90后”朱振华已经在检修部门工作11年了，作为检修班组的一名主修人员，除了日常工作外，朱振华还要负责为机车“开盖”这一核心工作。“机车里的零部件非常多，每个部位都有相应的设备柜。我们需要把这些柜子逐一打开，哪怕再小也不能放过。”朱振华说。

由于整个“开盖”过程要花费很长时间，朱振华每次都会提前上车检修。这一做法方便了后续其他人员的检修工作，却也拉长了朱振华自己的工作时间，考验了他的体力。清晨五点，朱振华就已经起身出发，为当天的机车检修工作做准备；傍晚七点，朱振华才下班回家，结束一整天的工作。

“哪怕是一枚螺丝钉，如果不小心遗漏了，都有可能引发安全事故。”朱振华表示，检修机车是一项既复杂又琐碎的工作，需要靠耐心和细心来逐个完成，因为每一道工序都关乎着铁路上的行车安全。

在“五一”小长假期间，由于出行客流量大，机车供应紧张，每日扣修下来的机车比平时更多，这一情况对朱振华和同事们的质量检修工作带来挑战。“虽然自己工作很忙，假期期间也需要加班加点，但只要一想到有那么多盼望着回家和出去旅游的旅客，想到我的工作能为这么多人带来安全，就会觉得特别有意义。”朱振华说。

(责编：王连香、吕骞)

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