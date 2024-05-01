人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

制造业用钢占比上升 钢铁行业产品结构调整加快

2024年05月01日11:22 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）“随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在一季度信息发布会上表示，建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。

姜维表示，一季度，作为国民经济基础产业，我国钢铁行业展现出巨大的发展韧性，钢铁生产总体保持稳定，品种结构不断优化，有力支撑下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求。但也面临市场供需出现阶段性失衡、钢材价格下跌、铁矿石价格高企等困难，提升行业运行质量和效益的难度加大。

数据显示，一季度，全国粗钢产量2.57亿吨，同比下降1.9%；生铁产量2.13亿吨，同比下降2.9%；钢材产量3.36亿吨，同比增长4.4%。一季度，全国折合粗钢表观消费量2.32亿吨，同比下降4.7%。总体看，钢铁供给强于需求。

与此同时，据姜维介绍，为满足不断增长的汽车、船舶、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢需求，钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升的态势。

数据显示，一季度，中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、镀层板（带）、热轧薄板为产量增长较大的品种，同比分别增长9%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。从出口品种看，板材出口量大且增长明显，热轧板卷、镀层板和热轧薄宽钢带出口增量较大。一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

钢协会员企业近年盈利数据分析显示，兴澄特钢、湖南钢铁、新兴铸管、龙腾特钢等位居前列企业的共同特点是高附加值产品占比较高，钢材品种正在成为影响企业盈利能力的核心要素。

“优化品种调结构，这是搏击市场风浪的关键所在。”姜维表示，随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。

值得注意的是，3月份，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

“据测算，大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量约800万吨。随着相关配套政策措施逐步落地，制造业、能源等钢铁需求将迎来新机遇。”姜维说。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
制造业用钢占比上升 钢铁行业产品结构调整加快
　　人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）“随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在一季度信息发布会上表示，建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。…
一季度有色金属行业运行良好 规上企业工业增加值同比增11.4%
　　人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）“今年一季度，我国有色金属工业继续保持了去年以来的稳健发展态势，行业运行开局良好，呈现出生产增长、投资加速、进出口活跃、主要产品价格有升有降和企业盈利同比增长30%、利润总额净增加155亿元等比较好的成绩，这也从一个侧面说明了我国经济总体发展向好的态势。”中国有色金属工业协会副会长陈学森日前在2024年一季度有色金属工业经济运行情况新闻发布会上表示。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部