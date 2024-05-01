人民网北京5月1日电 （记者杜燕飞）“随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。”中钢协副会长兼秘书长姜维日前在一季度信息发布会上表示，建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。

姜维表示，一季度，作为国民经济基础产业，我国钢铁行业展现出巨大的发展韧性，钢铁生产总体保持稳定，品种结构不断优化，有力支撑下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求。但也面临市场供需出现阶段性失衡、钢材价格下跌、铁矿石价格高企等困难，提升行业运行质量和效益的难度加大。

数据显示，一季度，全国粗钢产量2.57亿吨，同比下降1.9%；生铁产量2.13亿吨，同比下降2.9%；钢材产量3.36亿吨，同比增长4.4%。一季度，全国折合粗钢表观消费量2.32亿吨，同比下降4.7%。总体看，钢铁供给强于需求。

与此同时，据姜维介绍，为满足不断增长的汽车、船舶、家电等制造业和风电、光伏等新兴产业用钢需求，钢铁行业产品结构调整速度明显加快，制造业用钢占比从2020年的42%提高到2023年的48%，今年初以来呈进一步上升的态势。

数据显示，一季度，中厚宽钢带、热轧薄宽钢带、冷轧薄宽钢带、镀层板（带）、热轧薄板为产量增长较大的品种，同比分别增长9%、10.4%、16.5%、14.5%、63.8%。从出口品种看，板材出口量大且增长明显，热轧板卷、镀层板和热轧薄宽钢带出口增量较大。一季度，我国高附加值产品出口占比超过35%。

钢协会员企业近年盈利数据分析显示，兴澄特钢、湖南钢铁、新兴铸管、龙腾特钢等位居前列企业的共同特点是高附加值产品占比较高，钢材品种正在成为影响企业盈利能力的核心要素。

“优化品种调结构，这是搏击市场风浪的关键所在。”姜维表示，随着我国产业结构优化升级，钢铁需求结构也在发生变化。建筑钢材需求趋势下降已成为行业共识，汽车、家电、船舶、机械等制造业用钢量稳中有升，风电、核电等新能源产业对钢铁的需求快速增长。

值得注意的是，3月份，国务院印发的《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》明确，围绕推进新型工业化，以节能降碳、超低排放、安全生产、数字化转型、智能化升级为重要方向，聚焦钢铁、有色、石化、化工、建材、电力、机械、航空、船舶、轻纺、电子等重点行业，大力推动生产设备、用能设备、发输配电设备等更新和技术改造。

“据测算，大规模设备更新可带动中高端工业用钢材消费增量约800万吨。随着相关配套政策措施逐步落地，制造业、能源等钢铁需求将迎来新机遇。”姜维说。

(责编：王连香、吕骞)

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