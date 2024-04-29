本报记者 朱 隽 郁静娴 李晓晴

习近平总书记强调：“只有实现了城乡、区域协调发展，国内大循环的空间才能更广阔、成色才能更足。”

《政府工作报告》提出，推动城乡融合和区域协调发展，大力优化经济布局。

各地区各部门深入贯彻落实习近平总书记重要讲话精神和全国两会精神，坚定信心，奋发有为，深入实施区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略，把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来，加快构建优势互补、高质量发展的区域经济格局。

加强“硬联通”“软衔接”“深融合”，为高质量发展提供有力支撑

3月20日，习近平总书记在主持召开新时代推动中部地区崛起座谈会时指出：“加强现代化交通基础设施体系建设”“提升区域协同发展水平”“要坚持城乡融合发展，扎实推进乡村全面振兴”。

《政府工作报告》提出，充分发挥各地区比较优势，按照主体功能定位，积极融入和服务构建新发展格局。

各地区各部门协同发力，多措并举，促进各类要素合理流动和高效集聚，增强发展的平衡性协调性，为推动高质量发展注入强劲动能。

加快设施“硬联通”。

3月15日，随着跨中钢梁段顺利吊装就位，沪渝蓉高铁天门汉北河铁路特大桥顺利合龙。这条高铁建成后，将串联起长三角城市群、长江中游城市群和成渝地区双城经济圈，对构建长江综合交通运输体系及推进长江经济带发展具有重要意义。

区域间产业协同、人员往来、要素流动，离不开高铁、公路等基础设施“硬”支撑。江苏积极推动沿江沿海港口更好融入长三角世界级港口群，服务上海国际航运中心建设；山东、河南深化毗邻地区交流合作，加快推进京雄商高铁鲁豫段建设；“轨道上的长三角”将于2025年基本建成……

提升机制“软衔接”。

每天清晨，都有一辆“定制快巴”从河北廊坊市区准时出发，驶往北京国贸。“上车有座，换乘方便，异地通勤也能很高效。”乘客王帅成了“一小时环京通勤圈”的直接受益者。

一体化发展的最终目的，是为了保障和改善民生。各地区加快推进公共服务共建共享，不断破除制约协同发展的行政壁垒和体制机制障碍。

协同护生态。江西、湖北签订长江流域横向生态保护补偿协议，共同抓好大保护，协同推进大治理，每年各出资1亿元，共护一江碧水向东流。

协同优服务。交通通信、户籍出入境管理、就业社保，今年“川渝通办”新增39个便捷行动事项；共同发布中医药、交通、物流等领域110项“湾区标准”，以及工业消费品、农食产品、服务业领域15项“湾区认证”项目，粤港澳三地携手让民生实事加快落地。

增强城乡“深融合”。

走进山东鱼台县王鲁镇张庙村电商产业园，村公共服务站内快递包裹整齐码放。村民张庆丽扫码、提货，不到一分钟就取到快递，“不出村就能取包裹，现在网购可方便了。”服务站旁的济宁醉鲜互联网有限公司里，快递单打印机响个不停，鲫鱼、莲藕等本土生鲜产品被装进一个个快递箱运往城里，公司农产品日订单量超过300单。

农产品进城、工业品下乡，城乡融合发展不断拓展国内大循环的新空间。“农村是重要的消费市场和要素市场，要采取多元化路径和组合式政策工具，充分发挥扩大农村内需对于畅通城乡经济循环的重要作用。”中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯说。

数据显示，一季度，我国乡村消费品零售额同比增长5.2%，增速高于城镇0.6个百分点。商务部有关负责人表示，将深入实施县域商业三年行动，加快补齐乡村商业短板，构建设施完善、双向顺畅的农村流通网络，持续释放农村的消费潜力。

以城带乡、以工促农，让城乡共谱融合发展“协奏曲”

我国发展最大的不平衡是城乡发展不平衡，最大的不充分是农村发展不充分。

习近平总书记强调：“要坚持城乡融合发展，扎实推进乡村全面振兴。推进以县城为重要载体的新型城镇化建设，推动城乡之间公共资源均衡配置和生产要素自由流动，推动城市基础设施和公共服务向农村延伸。”

《政府工作报告》提出，把推进新型城镇化和乡村全面振兴有机结合起来。各地区各部门抓紧以城带乡、以工促农，促进城乡融合发展。

稳步提高新型城镇化质量。

“按照这种制度办理居住证，材料简单，即来即办，太方便了！”拿到江西省首张通过告知承诺制办理的居住证，外地务工人员徐女士为这一举措点赞。办妥了居住证，她不仅可以在当地参加社会保险，子女也可以在当地接受义务教育。

新型城镇化，以人为核心，以提高质量为导向。国家发展和改革委员会主任郑栅洁日前表示，今年将加快农业转移人口市民化，全面落实城区常住人口300万以下城市取消落户限制要求，放开放宽除个别超大城市外的落户限制。重点要解决好农业转移人口的子女教育、住房保障、社会保险等问题，推动常住人口基本公共服务均等化。

让农村具备现代化生产生活条件。

村道干净平整、休闲广场宽敞整洁，村庄外围专门划定了禽畜集中养殖区域，看着村子面貌焕然一新，广西南宁市邕宁区那灶坡村村民刘运雄感慨：“现在的日子真舒心。”

《政府工作报告》提出，深入实施乡村建设行动，大力改善农村水电路气信等基础设施和公共服务。

各地区各部门聚焦农村居民急难愁盼问题，推动基础设施建设、公共资源配置增量不断向农村倾斜。2024年国民经济和社会发展计划的主要任务明确，加强农村充电桩、冷链物流、寄递配送设施建设；2025年底，力争90%以上的县市基本建成紧密型县域医共体；到2035年基本建成安全可靠、智能开放的现代化农村电网……持续改善乡村生产生活设施，让农民就地过上现代文明生活。

发挥自身优势，加快转型升级，让区域协调发展“一盘棋”越走越活

今年全国两会期间，习近平总书记在参加江苏代表团审议时强调：“党的十八大以来，我们实施了一系列区域协调发展战略、区域重大战略、主体功能区战略等，为构建新发展格局、推动高质量发展发挥了重要支撑作用。”

各地区各部门深入实施一系列重大战略，一个个增长极、动力源、发展带充分发挥自身优势，加快转型升级，积极融入国家区域协调发展大局中。

更好发挥动力源引领作用。

《政府工作报告》提出，支持京津冀、长三角、粤港澳大湾区等经济发展优势地区更好发挥高质量发展动力源作用。

在京津冀，协同发展故事持续更新。

3月26日，雄安新区新建片区第一家新华书店正式对外营业；3月27日，地标性建筑——中国中化大厦项目主体结构顺利封顶……春日里的雄安新区，一天一个变化。

日前，北京发布50项高质量发展重点任务，携手津冀建立“龙头企业+产业基金+项目”的产业发展模式，推动三地联动构建创新链、产业链、供应链。

在长三角，加速奔跑成为标配姿势。

“忙不过来！”今年前3个月，安徽合力股份有限公司总经理周峻已带队参加了多场国际物流展会，展示氢能和锂电叉车等新产品。前两月，公司的外贸额同比增长超过40%。

合力股份所在的合肥市提出：今年，地区生产总值增长6%左右，国家高新技术企业突破万户、新能源汽车产量突破120万辆……

在大湾区，国际科创中心建设步伐稳健。

伶仃洋畔，港资企业鸿利达集团中山工厂，自主移动机器人在厂区内沿着规划路线有条不紊地运行。受惠于粤港澳创新协同、资源共享，这座工厂实现从上料、零件加工到物流全流程无人化生产。

汇聚粤港澳三地优势着力突破重点领域关键核心技术，大湾区正带动科技创新和产业协同发展。

促进区域板块优势互补、携手共进。

《政府工作报告》提出，深入实施西部大开发、东北全面振兴、中部地区加快崛起、东部地区加快推进现代化等战略，提升东北和中西部地区承接产业转移能力。

作为江西对接粤港澳大湾区的“桥头堡”，赣州加快设施建设、产业转移、市场融通、资源共享。“老区+湾区”深度合作，为老区高质量发展提供新引擎。

“协调发展要‘握指成拳’，通过功能互补实现效能倍增，增强发展后劲。”中国人民大学农业与农村发展学院教授程国强说。

放眼全国，在西部，黔、桂、川、渝等多省份将共建西部陆海新通道列为今年重点工作，一体打造大通道、大枢纽、大口岸、大物流、大平台；在东北，辽、吉、黑奋力扛起维护国家国防安全、粮食安全、生态安全、能源安全、产业安全的重要使命；在中部，河南、山西深度参与黄河流域生态保护，湖北、湖南、江西积极推动产业绿色低碳转型……

“我们将以区域重大战略实施为牵引，着力优化四大板块发展，在推动高质量发展中解决不平衡问题，奋力推进区域协调发展不断取得新成效。”国家发展和改革委员会有关负责人表示。

奋进正当时。扎实推进城乡融合和区域协调发展，不断开辟中国经济发展的广阔新空间，让高质量发展的动力更加强劲。

《 人民日报 》（ 2024年04月29日 01 版）

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(责编：袁勃、赵欣悦)

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