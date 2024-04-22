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“京津冀十年协同发展谱新篇”系列报道一

着力优化提升首都功能 京津冀协同发展迈向新阶段

人民网记者 许维娜
2024年04月22日17:01 | 来源：人民网
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200多个服务事项实现了跨省通办、62公里长的京杭大运河京冀段开启了游船通航、优质教育资源在区域内流动共享……京津冀协同发展十年来，三地的人居环境显著改善，居民的生活品质不断提升，区域一体化的“同心圆”日益扩大。

“当前，京津冀协同发展正处于迈向更高质量、迈上新台阶的发展阶段。”中国宏观经济研究院市场与价格研究所副所长、研究员欧阳慧在接受人民网记者专访时表示，大国崛起伴随大城市群的崛起，而在城镇化发展的中后期，提升城市品质是全球城市保持竞争力的关键。

“这些年，我们在北京城市副中心生活的幸福指数那是‘蹭蹭’提升。”北京市通州区一名市民向记者表示，近年来，北京城市副中心发展步伐不断加快，配套设施日益完善，城市品质的逐步提升给居住在此的居民带来不少便利与惊喜。

记者梳理发现，在教育方面，更多优质资源汇聚于此，并与本地学校建立紧密合作关系；在医疗方面，多家三甲医院落户北京城市副中心，医联体服务水平全面提升，居民在社区卫生服务中心拍摄的影像资料可上传至云端，供专家远程会诊，患者随后可在平台上查询诊断结果。

近日，京津冀三地还联合发布了《关于进一步深化京津冀养老服务协同发展的实施方案》，旨在建立完善的协同工作机制，推进政策、项目、人才等方面的协同，并引导优质养老资源向河北等地区布局。

欧阳慧表示，北京及周边地区拥有良好的自然条件、丰富的历史文化资源、发达的综合交通运输网络和不断提高的公共服务水平，具备独特的发展优势。

如何更加充分发挥京津冀协同发展优势？在欧阳慧看来，应顺应趋势，推动首都一小时美好生活圈建设，打造生活休闲圈、生活保障圈和公共服务圈三大功能圈层，这对增强人民群众的获得感、带动周边地区发展和塑造首都宜居形象具有重要战略意义。

在过去十年中，北京已累计退出约3200家一般制造和污染企业，城乡建设用地减少130平方公里，并精准补建了7700余个便民商业网点。北京市委副书记、市长殷勇此前表示，未来将着力优化首都功能，持续推进城市副中心发展，与天津、河北共同打造交通一体、生态共建、服务共享、功能协同的首都都市圈，加快建设中国式现代化的先行区、示范区。

展望未来，欧阳慧认为，应把握四个关键点以推进首都一小时美好生活圈建设：一是以满足人民对美好生活的需求为出发点；二是以提升生活环境品质为导向；三是通过完善三大功能圈来提升生活品质；四是以提升区域交通效率和发展品质交通为支撑。

欧阳慧还表示，生态环境是优质生活圈建设的基础，交通是重要支撑，丰富的生活休闲选择、高质量的生活保障和优质的公共服务构成了优质生活圈最关键、最活跃的功能要素。站在新的历史起点上，让天更蓝、水更清、交通更便捷、人民生活更幸福，是京津冀协同发展的持续追求。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：方经纶、高雷)
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