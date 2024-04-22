人民网北京4月22日电 （记者王仁宏）近期，经国务院同意，住房城乡建设部等五部门联合印发《关于加强农房建设管理的指导意见》（以下简称《指导意见》）。

《指导意见》提出，到2025年，基本建立适应农村特点的农房建设管理体制机制，实现农房质量安全的全过程闭环监管，农房安全风险得到有效管控，农房质量安全水平普遍提升。到2035年，全面建立农房建设管理制度体系和技术标准体系，农房建设品质大幅提升。

“出台《指导意见》是贯彻落实党中央、国务院决策部署的重要举措，是解决当前农房建设管理制度缺失的迫切需要，也是提升农房建设品质、改善农民群众居住条件的必然要求。”近日，住房城乡建设部村镇建设司负责同志在解读《指导意见》时表示，《指导意见》是农房建设管理方面一个重要的行政规范性文件，旨在健全农房用地、规划、建设、使用全过程管理制度，保障农房质量安全。

我国农村房屋量大面广，长期以来，以农民自建、自用、自管为主。随着经济社会发展和农民生活水平不断提高，新建农房面积越来越大，层数越来越高，用作经营的也越来越多，大量既有农房随着房龄的增长，安全隐患逐渐凸显。近年来农房安全事故时有发生，严重威胁农民生命财产安全。

上述负责人表示，《指导意见》按照“管存量、控增量”的思路，实施农房建设管理。一方面，加强既有农房安全管理，逐步消除存量安全隐患。坚持“谁拥有谁负责、谁使用谁负责”的原则，明确产权人和使用人的房屋安全主体责任。建立农房安全常态化巡查机制，探索建立农房体检制度。严格用作经营的农房管理，严格农房改扩建和变更用途管理。另一方面，建立健全新建农房安全管理长效机制，严控增量安全风险。坚持“谁审批、谁监管，谁主管、谁监管”的原则，统筹衔接行政审批与安全监管，建立农房质量安全跨部门综合监管机制，形成监管合力。充实基层监管力量，强化农房用地、规划、建设、使用全过程管理，切实保障农房选址、设计、建造和使用安全。

在加强既有农房安全管理方面，《指导意见》提出，要常态化开展农房安全隐患排查整治。建立完善农房安全信息台账，动态监测农房安全状况。对于存量危房，引导产权人、使用人通过工程措施彻底消除安全隐患；采取管控措施的要保证持续有效，确保危房不住人，坚决防范农房安全事故。要建立农房安全常态化巡查机制，将农户自查、镇村排查、县级巡查、执法检查和群众监督相结合，及时发现安全隐患，及时采取措施消除安全隐患。

用作经营的农房是既有农房安全管理的重中之重。《指导意见》明确要求“农房用作经营活动应当符合相关安全要求，产权人和使用人要严格落实经营性自建房安全管理相关规定，在开展经营活动前确保房屋具备安全使用条件。”这与经国务院同意、由住房城乡建设部等15部门联合印发的《关于加强经营性自建房安全管理的通知》相关规定充分衔接。《指导意见》同时提出加强信息推送和部门协同，通过建立信息共享机制，健全事前事中事后监管机制。

违规改扩建和变更用途极易造成安全风险。《指导意见》强调，农房改扩建和变更用途，应当依法办理用地、规划建设等有关审批手续。将农村住宅用作经营、公共服务和人员密集场所的，应当依法办理有关审批手续。

在加快健全新建农房安全管理方面，《指导意见》提出要将质量安全监管贯穿于农房建设全过程，依法依规开展农房用地、规划、建设行政审批，将行政审批和安全监管有效衔接。切实保障农房选址安全和建造安全。

《指导意见》提出，在农房用地和规划阶段应尽量避让地震断裂带、地质灾害高易发区和隐患点、地下采空区、洪泛区等危险地段。

此外，《指导意见》在规范管理的同时，也围绕农民建房的实际需要，从技术指导和服务等方面提出了一些便民举措。其中，在审批流程上，要求县级人民政府相关部门和乡镇政府优化农房建设审批流程，推行“一个窗口”对外受理、建立联审联办制度，为农民群众提供便捷高效的服务。并要求为农民提供农房设计服务和全过程技术指导，满足农民群众合理建房需求。提出编制具有地域特色、乡土特点的农房标准设计图集，免费供村民选用。有条件的地区可以通过政府购买服务等方式，提供农房设计服务，满足村民个性化建房需求。

(责编：王仁宏、高雷)

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