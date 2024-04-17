王绍绍

云计算、大数据、人工智能、物联网、工业互联网……数字技术不断赋能实体经济，促进工业领域长远发展。湖北某“5G智慧工厂”内，智能化生产线飞速运转、全量大数据实时监测，关键工序全部实现智能化生产，全过程只需几位技术人员通过屏幕进行操控……数字技术的应用不仅大幅度降低了生产成本，还可以提质增效。

近年来，我国数字化转型升级深入推进，工业领域“成绩单”亮眼。4月16日，2024年第一季度经济数据公布，国民经济延续回升向好态势，开局良好。国家统计局发布数据显示，初步核算，2024年一季度国内生产总值296299亿元。

其中，我国工业生产较快增长成为一季度恢复发展中的一个亮点，为实现全年5%左右的经济增长预期目标贡献力量。数据显示，2024年一季度，国内第二产业增加值109846亿元，增长6.0%。一季度，全国规模以上工业产能利用率为73.6%，比上年同期下降0.7个百分点，比上季度下降2.3个百分点。

向“新”而行，以数强实。第一季度，航空航天、新能源车、工业机器人、工业母机、激光加工等高技术制造业增长加快，彰显出高新技术赋能工业发展的强大动能。一季度工业回暖好于预期，国家统计局副局长盛来运指出，政策推动和企业信心增强是其中的两大原因。

以新能源汽车产业为例，该产业集成新能源、新材料、新一代信息技术、先进制造等诸多新技术于一体，是多项新技术的交汇点。中国汽车工业协会发布数据显示，今年一季度新能源汽车产销量为211.5万辆和209万辆，同比分别增长28.2%和31.8%，也彰显了我国汽车产业在全世界从“超车”到“领跑”的澎拜动能。

国家信息中心大数据发展部大数据分析处副处长邢玉冠表示，制造业领域投资增速走高，特别是与设备更新、改造、升级相关的投资热度增速突出，反映出在近期推动新一轮大规模设备更新、加快发展新质生产力等系列政策利好下，制造业企业提质增效的意愿明显增强。

今年以来，全国各地相应政策号召，因地制宜推进大规模设备更新和消费品以旧换新工作，提升工业企业活力，推进工业领域发展。

山西印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新实施方案》，提出加快重点行业设备更新和技术改造，培育数字经济赋智赋能新模式，推动工业设备更新升级。

广东组织6个地市9个行业开展细分行业提质升级试点，实施工业技术改造和设备更新提质增效行动，进一步加大财政、税收、金融等要素保障对设备更新和技术改造的支持力度。

浙江省印发《浙江省推动大规模设备更新和消费品以旧换新2024年重点工作任务清单》将“规上工业企业数字化改造”任务排在36项重点任务的首位，推进大企业对标“数字化车间—智能工厂—未来工厂”的发展路径，促使其智能化升级迈向更高水平。

“今年以来，随着各项政策举措发力显效，多项反映企业生产经营活力的指标好于去年同期，特别是工业生产正在持续改善，创业企业和技术创新型企业的经营活力也在不断提高。”邢玉冠说。

中国信息通信研究院院长余晓晖表示，推广应用智能制造设备等举措将进一步推动工业企业加快设备改造，加速“5G+工业互联网”融合创新和规模应用，以设备更新带动产业竞争力整体提升。

(责编：罗知之、吕骞)

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