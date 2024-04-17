谷羽桐

马来西亚国家馆现场售卖新鲜榴莲。人民网 常沙摄

第四届中国国际消费品博览会（以下简称“消博会”）老友相聚、新朋扩容。英国、蒙古国、马来西亚、俄罗斯等国家首次组团参展，有来自71个国家和地区的超过4000个品牌参展，专业采购商人数超过5.5万人。

记者观察到，在本届消博会上，国外展馆更注重挖掘和贴近绿色、智能、多元、“悦己”等中国消费的趋势，带来的展品中有大量产品有着浓浓的中国消费特色，吸引了大量观展者驻足了解和咨询。

随着时尚消费市场规模日益扩大，渠道向多元化发展，我国消费者对时尚产业日益青睐，来自世界各国的时尚品牌逐渐走进了中国消费者的视野。在本届消博会上，英国商业贸易部设立了首个英国国家馆，集中展示奢侈品、时尚和美妆等领域的品牌，希望为中国时尚产业融入新力量、为英国本土品牌发展打开新市场。

“早在去年，我们就已经开始筹备建设第四届消博会英国国家馆了。”英国驻华贸易副使节施睿耀（Sohail Shaikh）说，英国企业非常看好中国市场的发展潜力，本次带来的英国品牌有刚刚进入中国市场的新品牌，也有想要进一步开拓中国市场的“熟面孔”。通过展会能够让中国消费者体验多样化的高品质英国产品，同时推进英国品牌和中国合作伙伴交流经验，促成合作机会。

“这里的朋友见面，总喜欢问‘你吃了吗？’”“食品类的展区真是太火热了。”蒙古国首次以国家馆形象亮相消博会，带来了特色牛奶制品。展馆负责人在接受采访时说：“我们有着丰富的奶制品，口味好、营养高，符合中国消费者对健康食品的要求。今年是新中国成立75周年，也是蒙中建交75周年，希望通过消博会全球消费精品展示交易的平台，提供更多符合中国消费者需求的产品，推动更多的蒙古国品牌进入中国市场。

马中总商会携11家马来西亚企业及协会组团参展，除了燕窝和咖啡等特产外，还带来了新鲜的榴莲。“这可是我们最受欢迎的特产！”马来西亚国际商务促进协会总会长张创迪介绍说，马来西亚的新鲜水果一直深受中国消费者喜爱，但是在保鲜、物流等方面还有不小的提升空间。张创迪表示，希望在消博会上寻找更多的市场机遇，为马来西亚的新鲜水果等产品创造更好的贸易条件，让特色产品更加顺利走进中国消费者的家中。

“这是一场不容错过的消费盛宴。”毕马威亚太区主席陶匡淳表示，通过消博会，中国向世界展示了其开放的姿态，吸引全球消费精品参展，促进了国际贸易和文化交流。同时，消博会也为国内外企业提供了一个展示和交流的平台，推动了消费品的国际贸易合作与发展。

(责编：罗知之、吕骞)

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