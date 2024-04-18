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数读中国 | 四组数据读懂一季度经济发展含“新”量

2024年04月18日08:59 | 来源：人民网
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(责编：杨曦、吕骞)
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数读中国 | 四组数据读懂一季度经济发展含“新”量
　　
三部门：有效满足老年人、外籍来华人员等群体支付服务需求
　　人民网北京4月17日电 （记者罗知之）据中国人民银行官网消息，4月16日，中国人民银行、商务部、国家外汇管理局联合印发《关于进一步优化商业领域支付服务 提升支付便利性的通知》（以下简称《通知》)。 《通知》聚焦更好满足老年人、外籍来华人员等群体在商业领域的多样化支付服务需求，强化各地商务主管部门与中国人民银行分行协作，从确定商业领域重点场所及重点商户名录、构建包容多样支付受理环境、优化现金使用环境、丰富移动支付应用、强化国际消费中心城市示范引领、加强宣传推广等方面，着力完善多层次、多元化的支付服务体系，共同提升商业领域支付服务水平。…
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