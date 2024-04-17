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铁路12306今日起发售“五一”小长假火车票

2024年04月17日17:29 | 来源：人民网
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人民网北京4月17日电 （记者王连香）记者从中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）获悉，4月17日起，铁路12306开始发售“五一”小长假火车票，当日发售5月1日火车票。

国铁集团客运部负责人介绍，今年“五一”小长假为期5天，铁路探亲流、旅游流交织，铁路部门坚持以人民为中心的发展思想，积极适应旅客出行需求强劲增长的态势，精心制定“五一”小长假运输方案，增加运力投放，优化售票组织，全力以赴为旅客假日购票出行提供服务保障。

“五一”小长假期间，全国铁路实行高峰运行图，千方百计挖掘运输潜力，充分运用线路、车站、动车组、普速车辆等运力资源，在基本运行图每日安排开行旅客列车11000列左右的基础上，采取增开临时旅客列车、动车组重联运行、普速旅客列车加挂车厢等方式，最大限度增加旅客座席。在热门旅游城市间开行旅游专列，打造消费新场景，助力假日旅游经济发展。科学分析铁路12306预售票和候补购票数据，动态优化调整列车开行方案，及时在热门线路、方向和时段增开旅客列车，努力满足旅客假日出行需求。

铁路部门优化售票组织，进一步改善旅客购票体验。用好铁路12306候补购票、在线选铺、购票信息预填、起售提醒订阅、铁路畅行码等服务功能，丰富12306信息通知服务内容。铁路12306将根据客流趋势，每日动态调整票额分配策略，兼顾长途和短途旅客出行需求，及时将票额投放至客流需求较大的车站，最大限度保障旅客出行需求。为应对售票高峰，铁路12306系统提前做好各项技术准备工作，能够满足超大访问量需求，保障售票系统安全稳定运行。

针对网上关于“'五一'小长假一些车次开售即秒光”的反映，该负责人表示，“五一”假期旅客出行高度集中，运力和需求的矛盾十分突出，造成局部地区和时段车票紧张，尤其在部分热门方向的线路上，一些始发、终到时间更为适宜、全程旅行时间更短的列车，更是许多旅客的首选出行方案。当这些列车车票起售时，由于广大旅客关注度非常高，旅客朋友会选用12306网络购票、手机APP、车站窗口等各种售票渠道快速“抢票”，可能会出现“秒光”现象。为此，建议旅客朋友可以根据不同时段、不同方向余票情况，选择错峰出行，也可选择候补购票、中转换乘等方式购票，增加购票成功率。铁路部门也将根据铁路12306预售票和候补购票数据，动态优化调整列车开行方案，及时在热门线路、方向和时段增开旅客列车，努力满足旅客假日出行需求。

铁路部门提示，铁路12306网站（含手机客户端）是中国铁路唯一官方火车票网络售票平台，从未授权任何第三方平台发售火车票。旅客通过第三方平台购票，不仅会遭遇附加费、捆绑销售服务等“陷阱”，还可能存在个人隐私信息泄露风险。请广大旅客朋友一定要通过铁路官方渠道购票，认准12306官方网站和“铁路12306”官方APP，同时确认票款的收款方为“中国铁路网络有限公司”，避免后续如需退票、改签时无法收到应退款项。

(责编：王连香、吕骞)
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