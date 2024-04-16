人民网北京4月16日电 （记者杨曦）16日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，消费市场的变化是一季度经济运行中间的一个比较好的领域，有不少亮点。一季度，社会消费品零售总额同比增长4.7%。消费对GDP增长的贡献率为73.7%，对经济增长发挥了重要的支撑作用。

盛来运表示，具体来看，一季度消费呈现的亮点主要体现在以下六个方面：

第一，实物消费总体稳定。社会消费品零售总额一季度增长4.7%，社零总额是突破12万亿，这是一季度中间比较高的一个水平。从居民的实物消费看，包括食品消费、日用品消费以及居住类的消费情况来看，也相对比较稳定。

第二，服务消费较快增长。一季度服务零售额增长10%，比商品零售高6个百分点。从居民的角度来看，居民的人均服务性消费支出增长12.7%，居民整个消费增速为8.3%，提高4.4个百分点，而且占比在提升。居民服务性消费支出占比43.3%，比去年同期提高了1.6个百分点，服务消费在加快。

第三，线上消费持续强劲。一季度线上实物商品零售额增长11.6%，在一些新技术的推动下，线上的销售新模式不断创新，不断刷新销售纪录。

第四，居民升级类消费持续向好。今年旅游持续火爆，教育、培训、养老等高水平、高层次的消费增速比较快。从零售的角度来讲，体育娱乐用品的销售增长14.2%，通信器材的销售增长13.2%。从居民的角度来看，交通通信支出、教育文化娱乐支出都是两位数的增长，高于10%以上，这说明消费升级的趋势向好。

第五，假日消费持续火爆。春节、清明节无论是出行人数、旅游收入，都已经超过2019年的水平，同比增速都是两位数，而且从北方到南方、从东部到西部，各个地方不断创新网红品牌，这些方面带动了假日消费，也有力支撑了服务业和经济的恢复。

第六，绿色消费深入人心。大家都在追求健康出行、绿色出行，新能源车销售持续强劲。根据汽车工业协会的数据，一季度新能源车增长了超过30%。另外，3月份新能源车国内零售渗透率41.6%，比去年同期提高了7.6个百分点。这些既显示了消费领域持续的活力，也呈现出消费发展的新的趋势，值得高度关注。

(责编：杨曦、吕骞)

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