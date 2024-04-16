人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

线上消费强劲、假日消费火爆 一季度消费市场亮点纷呈

2024年04月16日13:56 | 来源：人民网
小字号

人民网北京4月16日电 （记者杨曦）16日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，消费市场的变化是一季度经济运行中间的一个比较好的领域，有不少亮点。一季度，社会消费品零售总额同比增长4.7%。消费对GDP增长的贡献率为73.7%，对经济增长发挥了重要的支撑作用。

盛来运表示，具体来看，一季度消费呈现的亮点主要体现在以下六个方面：

第一，实物消费总体稳定。社会消费品零售总额一季度增长4.7%，社零总额是突破12万亿，这是一季度中间比较高的一个水平。从居民的实物消费看，包括食品消费、日用品消费以及居住类的消费情况来看，也相对比较稳定。

第二，服务消费较快增长。一季度服务零售额增长10%，比商品零售高6个百分点。从居民的角度来看，居民的人均服务性消费支出增长12.7%，居民整个消费增速为8.3%，提高4.4个百分点，而且占比在提升。居民服务性消费支出占比43.3%，比去年同期提高了1.6个百分点，服务消费在加快。

第三，线上消费持续强劲。一季度线上实物商品零售额增长11.6%，在一些新技术的推动下，线上的销售新模式不断创新，不断刷新销售纪录。

第四，居民升级类消费持续向好。今年旅游持续火爆，教育、培训、养老等高水平、高层次的消费增速比较快。从零售的角度来讲，体育娱乐用品的销售增长14.2%，通信器材的销售增长13.2%。从居民的角度来看，交通通信支出、教育文化娱乐支出都是两位数的增长，高于10%以上，这说明消费升级的趋势向好。

第五，假日消费持续火爆。春节、清明节无论是出行人数、旅游收入，都已经超过2019年的水平，同比增速都是两位数，而且从北方到南方、从东部到西部，各个地方不断创新网红品牌，这些方面带动了假日消费，也有力支撑了服务业和经济的恢复。

第六，绿色消费深入人心。大家都在追求健康出行、绿色出行，新能源车销售持续强劲。根据汽车工业协会的数据，一季度新能源车增长了超过30%。另外，3月份新能源车国内零售渗透率41.6%，比去年同期提高了7.6个百分点。这些既显示了消费领域持续的活力，也呈现出消费发展的新的趋势，值得高度关注。

(责编：杨曦、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
线上消费强劲、假日消费火爆 一季度消费市场亮点纷呈
　　人民网北京4月16日电 （记者杨曦）16日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，消费市场的变化是一季度经济运行中间的一个比较好的领域，有不少亮点。…
一季度全国居民人均消费支出7299元 同比增长8.3%
　　人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，2024年一季度，全国居民人均消费支出7299元，比上年同期名义增长8.3%，扣除价格因素影响，实际增长8.3%。 分城乡看，城镇居民人均消费支出8943元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.7%；农村居民人均消费支出5050元，增长9.1%，扣除价格因素，实际增长9.2%。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部