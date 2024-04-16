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一季度全国居民人均消费支出7299元 同比增长8.3%

2024年04月16日12:46 | 来源：人民网
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人民网北京4月16日电 （记者杨曦）国家统计局16日发布数据显示，2024年一季度，全国居民人均消费支出7299元，比上年同期名义增长8.3%，扣除价格因素影响，实际增长8.3%。

分城乡看，城镇居民人均消费支出8943元，增长7.7%，扣除价格因素，实际增长7.7%；农村居民人均消费支出5050元，增长9.1%，扣除价格因素，实际增长9.2%。

数据来源：国家统计局 制图：杨曦

数据来源：国家统计局 制图：杨曦

从消费支出构成来看，一季度，全国居民人均食品烟酒消费支出2354元，增长10.6%，占人均消费支出的比重为32.2%；人均衣着消费支出492元，增长12.4%，占人均消费支出的比重为6.7%；人均居住消费支出1562元，增长0.1%，占人均消费支出的比重为21.4%；人均生活用品及服务消费支出380元，增长2.9%，占人均消费支出的比重为5.2%；人均交通通信消费支出946元，增长14.8%，占人均消费支出的比重为13.0%；人均教育文化娱乐消费支出722元，增长13.4%，占人均消费支出的比重为9.9%；人均医疗保健消费支出629元，增长3.9%，占人均消费支出的比重为8.6%；人均其他用品及服务消费支出214元，增长21.7%，占人均消费支出的比重为2.9%。

(责编：杨曦、吕骞)
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