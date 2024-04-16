人民网北京4月16日电 （记者杨曦）16日，国新办举行新闻发布会，介绍2024年一季度国民经济运行情况。国家统计局副局长盛来运表示，一季度GDP同比增长5.3%，这个增速符合实际且有支撑。

第一，GDP增长5.3%是符合实际的。从核算的角度看，一季度GDP增长5.3%主要是工业回升、服务业向好共同带动。一季度工业增加值增长6%，比去年同期和四季度都有明显回升，这主要是因为出口好转，一系列政策推动，需求提升。初步测算，工业增长6%，对GDP增长的贡献率为37.3%，拉动了将近2个点的GDP增长。服务业一季度占比较大，因为有春节这个重要的节点，所以服务业在去年高基数基础上继续回升，尤其是接触性服务业，非食品服务类消费增长比较快。一季度，服务零售额增长10%，比商品零售快6个百分点。服务业保持较好发展态势，对经济增长贡献率为55.7%。

第二，GDP增长5.3%是有支撑的。GDP是用生产法核算，用支出法验证。从三大需求指标来看，都在稳定回升。固定资产投资一季度同比增长4.5%，扣除商品物价以后，实际增长5.9%。商品零售额和服务零售额加在一起增长4.7%，出口增长5%。

第三， 实物量指标的增长情况与GDP增长相匹配。一季度，全社会用电量增长9.6%，工业用电量增长7.7%，货运量增长5.3%，营业性客运量增长20.5%，港口货物吞吐量增长6.1%。3月末，M2余额同比增长8.3%。

“当然我们也注意到，经济恢复有不平衡性，核算是所有行业增加值的一个汇总，是一个反映总体情况的指标。从恢复的程度来看，我们发现消费的恢复不如生产，而且中小微企业的恢复不如大企业，所以经济恢复存在一个明显的不平衡性，大家对这个数据的感受，可能就有一定的不同认识。”盛来运认为，下一步，在继续加强经济回升向好基础的同时，要进一步关注经济发展的不平衡性，尤其是要关注对中小微企业的发展。

(责编：杨曦、吕骞)

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