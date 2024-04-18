人民网记者 许维娜

安徽制定100条具体措施创优营商环境、海南锚定一流营商环境建设目标、山东建设新型监管机制推动营商环境持续向好向优……当前，全国多地相继出台政策举措，旨在不断完善和提升营商环境，以营造更加优质、高效的政务服务环境。

近日，在四川省宜宾市民中心的市场监管局政务服务窗口，当地一企业相关负责人领取了更新的企业食品生产许可证。这次办理速度之快，令他十分意外，称赞道：“过去至少需要十多天，现在整个过程只需四天，行政审批既规范又快速，给企业带来了实惠。”

当下，优化营商环境已成为很多地方政府的一种行动自觉。记者了解到，今年以来，四川宜宾扎实抓好营商环境优化相关措施落地见效，全过程减负，助力经营主体“轻装上阵”。

记者日前从国家发展改革委获悉，4月3日，国家发展改革委组织召开全国优化营商环境工作会议和促进民营经济发展壮大部际联席会议第一次全体会议。会议提到，要进一步提振企业信心，稳定市场预期，激发各类经营主体的内生动力和创新活力，不断开创优化营商环境和促进民营经济发展壮大的新局面。

国家市场监督管理总局日前发布的数据显示，2023年，我国经营主体持续提质扩容，经营主体结构进一步优化。全年新设经营主体3272.7万户，同比增长12.6%。其中，“四新经济”企业占比39.4%。

中国电子信息产业发展研究院中小企业研究所所长龙飞表示，新设经营主体绝大部分都是对营商环境感受敏感的中小微企业，多年来其数量的快速增长，是营商环境持续优化的最直接表现。

今年的《政府工作报告》提出，“营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，推动构建高水平社会主义市场经济体制”。

营商环境既是一个国家综合竞争力的重要方面，也能够反映一个地方经济发展的“软实力”。记者梳理发现，今年以来，地方政府积极探索创新，推出多项政策与举措，持续优化营商环境，形成先进经验和模式，促进经济健康发展。

今年年初，浙江省十四届人大二次会议表决通过了《浙江省优化营商环境条例》，该条例突出优化营商环境综合性立法定位，对营商环境评价指标体系、无感监测评价方法、“有事必应、无事不扰”原则等作出了规定，旨在持续优化营商环境，维护市场主体合法权益，激发市场活力和社会创造力。

作为上海市政府2024年1号文件，《上海市坚持对标改革持续打造国际一流营商环境行动方案》于2月18日发布。这是上海优化营商环境的7.0版行动方案，向社会释放出了持续打造国际一流营商环境、服务市场加快发展的强烈信号。

近期，重庆也在进一步优化营商环境方面重点发力，发布了《重庆市优化营商环境专项行动方案（2024—2027年）》，围绕九大专项行动，提出加强涉企执法监督、全面实施市场准入负面清单管理等41方面重点任务。

国家发展改革委主任郑栅洁在出席中国发展高层论坛2024年年会时表示，国家发展改革委将进一步优化营商环境，健全与企业常态化沟通交流机制，实施营商环境改进提升行动，营造市场化、法治化、国际化营商环境。

优化营商环境只有进行时，没有完成时。中国社会科学院社会学所副所长、研究员王春光表示，营商环境建设是社会治理的重要内容，营商环境体现在制度和法规政策、实施机制、公共服务、“三生融合”以及观念塑造的创新，政策稳定性、政商沟通交流机制、干部观念转变等都是未来优化营商环境的思考方向。（实习生张艺弛对本文亦有贡献）

(责编：罗知之、吕骞)

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