本报记者 赵展慧 刘军国 王 沛

今年全国两会期间，习近平总书记在参加江苏代表团审议时指出：“完善落实‘两个毫不动摇’的体制机制，支持民营经济和民营企业发展壮大，激发各类经营主体的内生动力和创新活力。”

经营主体是我国经济活动的主要参与者、就业机会的主要提供者、技术进步的主要推动者。围绕“激发各类经营主体活力”，今年的《政府工作报告》部署了一系列重点任务：深入实施国有企业改革深化提升行动，全面落实促进民营经济发展壮大的意见及配套举措……政策持续加力，经营主体开足马力。

“继续专注创新，敢干敢闯敢投。”比亚迪股份有限公司董事长兼总裁王传福介绍，今年比亚迪发力整车智能，加快新能源汽车电动化与智能化的高效融合。

“政策提振信心，安心谋划发展。”快手科技有限公司副总裁陆谦表示，快手电商商品交易总额已突破万亿元，未来要更好把握数字消费新机遇。

“做长远战略规划，积极参与国际化竞争。”北京石头世纪科技股份有限公司总裁全刚说，扫地机等智能产品深受海外消费者喜爱，将持续拓展海外市场。

宏观政策空间广，助企纾困稳增长

习近平总书记指出：“要多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策”。

今年以来，市场需求持续恢复，经营主体在感知市场热度的同时，更感受到源源不断的政策温度。

《政府工作报告》提出：“落实好结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展。”“促进社会综合融资成本稳中有降。”“优化融资增信、风险分担、信息共享等配套措施，更好满足中小微企业融资需求。”

财政政策提质增效，让企业轻装上阵。

享受研发费用加计扣除约1196万元；享受企业所得税优惠政策，减免税额1562.26万元……3月，广州中科云图智能科技有限公司总经理潘屹峰收到国家税务总局广州市越秀区税务局送上的税费清单，“我们会把减免的税款资金投入无人机应用系统研发，给无人机装上更聪明的‘大脑’。”

去年我国新增税费优惠超2.2万亿元。“税费优惠政策项目多、覆盖广、延续时间长，暖人心、提信心。”中央财经大学财政税务学院副院长何杨说，今年政策聚焦重点领域和关键环节，有利于进一步促进高质量发展。

货币政策精准有效，为企业播洒“及时雨”。

浙江玉环明记金属材料有限公司负责人严明记最近拿到了150万元贷款。“企业资金一度周转困难，没有抵押物和担保人，想要贷款不容易。”严明记说。

玉环永兴村镇银行工作人员上门解难题，与台州市信保基金融资担保有限公司合作，重点解决无贷户信用不足的问题，为企业找到担保人。拿到周转资金的严明记很快就接下一笔500万元的大单。

中国人民银行降准0.5个百分点，下调支农支小再贷款、再贴现利率0.25个百分点……今年，货币政策持续发挥总量和结构双重功能，为经营主体发展提供充沛资金活水的同时，精准滴灌中小微企业。

各类政策同向发力，合力助企谋发展。

近日，德州泰鼎新材料科技有限公司喜讯频频：20万元稳岗补贴“秒到账”，200万元企业规模提升奖励资金“找上门”……“山东平原县人社局、工信局、审批服务局联手送政策，提供组合式支持。”公司董事长王连水说。

《政府工作报告》提出，“增强宏观政策取向一致性”“加强财政、货币、就业、产业、区域、科技、环保等政策协调配合”。随着政策文件评估机制的落实，各项政策协同性明显提升，更多经营主体感受到政策的叠加效能。

“今年还将储备优化一些新措施，这些增量措施和存量政策叠加发力，为经济稳定运行保驾护航。”国家统计局党组书记、局长康义介绍，当前，我国政府债务水平和通胀率都较低，加力实施宏观政策有条件、有空间。

改革开放红利多，营商环境持续优化

习近平总书记指出：“推进中国式现代化，必须进一步全面深化改革开放，不断解放和发展社会生产力、解放和增强社会活力。”

市场经济基础制度不断完善，全国统一大市场加快构建，自贸试验区建设优化布局……开年以来，各地各部门持续深化改革开放，拆除“篱笆”、厚培“土壤”，以更大力度激发各类经营主体活力。

《政府工作报告》提出：“国有企业、民营企业、外资企业都是现代化建设的重要力量。要不断完善落实‘两个毫不动摇’的体制机制，为各类所有制企业创造公平竞争、竞相发展的良好环境。”

深化国企改革，让国企敢干。

3月2日，广西沿海北部湾，中广核广西防城港核电站4号机组首次核燃料装载工作成功，进入带核调试阶段。

“核电建设国产化智能化双线并进，我们首创核电站核岛钢衬里模块化吊装技术，填补国内技术空白。”中建二局核电建设分公司党委书记、董事长刘天军介绍，中建二局深化“赛马机制”“揭榜挂帅”等科研组织模式，通过加快原创性技术攻关提升核心竞争力。

今年，国有企业改革深化提升行动深入实施，优化资源配置、完善体制机制、健全制度保障等方面的深化改革，激励国有企业聚焦“国之大者”、围绕国之所需，当好“顶梁柱”。

强化公平竞争，让民企敢闯。

近300名工人争分夺秒施工，电焊火花与钢筋切割声交相呼应，近日，三江控股集团有限公司位于浙江杭州市萧山区的干细胞研发中心建设现场热火朝天。

“项目预计9月投用。”公司董事长孙国祥说，从土地招拍挂到项目报建，全程公开透明，萧山区充分给予民营企业平等参与机会，还提供帮办代办等一站式服务，为项目建设按下“加速键”。

公平竞争审查条例加快制定，反不正当竞争法加快修改，全国重点民间投资项目库不断充实……国家发展改革委副主任刘苏社介绍，民间资本推介项目平台显示，截至今年2月29日，吸引民间资本参与项目共计1612个，总投资规模2万多亿元，“随着系列政策落地实施，1至2月民间投资同比增长0.4%，增速由负转正，呈现出良好发展态势。”

扩大对外开放，让外企敢投。

走进位于山东胶州市的新加坡企业益海嘉里（青岛）食品工业园灌装车间，四处飘香，压榨芝麻油、花生油有序灌装下线。

“从最初计划投资3亿美元到如今分三期投入18亿美元。”益海嘉里（青岛）食品工业园总经理徐拥军表示，胶州在国际物流、现代贸易、双向投资等方面提供的一系列优惠政策，让企业有信心不断增资扩产，目前二期项目已经开工。

合理缩减外商投资准入负面清单，扩大鼓励外商投资产业目录和外资项目清单……3月，《扎实推进高水平对外开放更大力度吸引和利用外资行动方案》印发，开放大门越开越大。今年前两月，全国新设立外商投资企业7160家，同比增长34.9%，外资企业用实际行动表达在华发展信心。

破藩篱、补短板，改革开放红利持续释放，推动经营主体提质扩容。2023年，我国新设经营主体数量达3272.7万户，同比增长12.6%，其中“四新经济”企业占比39.4%。

高质量发展活力足，加快发展新质生产力

今年1至2月，高技术产业投资同比增长9.4%，制造业技改投资增长15.1%。各类经营主体用足政策红包，全力奔跑在高质量发展的新赛道。

3月，习近平总书记在湖南考察时指出：“强化企业科技创新主体地位，促进创新链产业链资金链人才链深度融合，推动科技成果加快转化为现实生产力。”

《政府工作报告》提出：“大力推进现代化产业体系建设，加快发展新质生产力。”

向“新”进发，未来产业茁壮成长。

“您有新的点检任务。”戴上杭州灵伴科技有限公司研发的5G工业AR智能眼镜，核电工人能实时查询待检设备构造和运维记录，并通过手势比划完成点检。

灵伴科技所在的杭州市余杭区，正加快建设人工智能小镇，通过提供各类研发平台、创业政策，支持人工智能、量子信息等领域1000多个创新项目拔节生长。

完善金融财税支持政策，引导地方设立未来产业专项资金……今年初，工业和信息化部等七部门出台意见，联手布局未来产业，厚植创新沃土。

向“高”攀登，传统业态加快升级。

用上数字化工厂集成应用系统，山东海鲲数控设备有限公司的生产面貌焕然一新。“传统模式下的生产效率已近极限，扩招工人、增加班次都收效甚微。”公司负责人丁行宽说，如今公司15项业务实现智能化，订单准交率提升50%，生产效率提升40%。

大力推进企业智改数转网联，培育推广新模式、新场景在传统制造业领域的应用深化……政策助力下，传统产业乘“数”而上、驾“云”蝶变，400多家国家级智能制造示范工厂、万余家省级数字化车间和智能工厂拔地而起，现代化产业体系加快构建。

向“绿”而行，低碳发展空间广阔。

走进浙江晶源光电科技有限公司，厂房内，100多名工人在200多条生产线上忙碌；厂房外，国网宁波供电公司的工作人员正为企业扩容变电器，以承接快速增长的光伏产能。

“今年接到的订单已排到2026年。”公司制造总监胡小刚介绍，公司刚获得光伏焊带项目贷款500余万元，将开足马力增产线。

新质生产力本身就是绿色生产力。支持绿色发展的财税、金融、投资政策和相关市场机制不断完善，各地绿色发展动力更足：江苏探索建设一批零碳工厂，湖北积极发展绿色智能船舶产业，安徽加强新能源汽车推广力度……

今年是新中国成立75周年，是实现“十四五”规划目标任务的关键一年。在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，广大经营主体坚定信心、攻坚克难，一定能不断取得高质量发展的新成效，为中国式现代化建设作出新的更大贡献。

《 人民日报 》（ 2024年04月16日 01 版）

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(责编：卫嘉、白宇)

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