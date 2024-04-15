人民网北京4月15日电 （记者栗翘楚）消费一头连着宏观经济，一头连着千家万户，是经济发展的重要引擎。国家统计局最新数据显示，随着各项宏观政策发力显效，国民经济持续回升向好，市场销售继续恢复，2024年1-2月社会消费品零售总额达81307亿元，同比增长5.5%，其中商品零售71826亿元，同比增长4.6%，全国实物商品网上零售额18206亿元，同比增长14.4%，消费领域出现的积极变化有望得到持续，同时恢复和扩大消费的基础仍待巩固，居民消费能力和信心有待进一步提升。

近日，尼尔森IQ（NIQ）发布《2024中国消费者展望》（以下简称“报告”）。报告显示，2024年，中国消费者对健康、自我及家庭幸福的关注度攀升至首位，并计划在教育、国内旅游和生活必需品等方面增加支出，65%的受访者对未来财务状况持乐观态度。

2024年中国消费市场会有哪些变化？尼尔森IQ中国区董事总经理柯遵坚表示：“我们观察到，在过去的一年里，中国消费者经受了多重考验，消费者在注重产品性能、质量和品牌声誉的同时，也愈发关注价格的合理性，中国零售业已经进入‘性价比时代’，对于快消品零售商及品牌商而言，需要在消费者的不同感知中发掘机遇，根据不同品类的性能与价格增长趋势制定更为精准的定价和促销策略，寻求新的增长机遇。”

以健康品类为例，随着消费者的健康意识不断提升，健康品类持续复苏并多元发展，NIQ数据显示，线下市场2月销售额同比上涨14.2%，春节期间，主打健康、潮流等元素的单品都取得了较好的市场销售增长。

报告还特别指出，2024年，奥运会、欧洲锦标赛等体育赛事预计将增加人们的居家时间，带来大事件周期相关的营销机会。与此同时，随着全渠道普及，快消企业应准确把握人们的购买渠道，折扣店、内容电商等新渠道一直保持着高于市场的增长，通过了解最能引起购物者共鸣的渠道，同时精确定位不同品类在不同渠道的增长驱动因素，可以极大地促进增长。

“消费者目前正通过各种渠道满足自己的需求，这意味着增长将来自于线上和线下全渠道战略的平衡。品牌商必须随时随地接触消费者，以消费者需求为中心调整营销和产品策略，并通过丰富多样、价格层次更高的产品来实现差异化，同时，可借助人工智能等工具用于扩大协作及提供定制化服务。”尼尔森IQ中国零售洞察与分析负责人李文和说。

(责编：罗知之、吕骞)

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