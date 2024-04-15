人民网北京4月15日电 （焦磊、实习生张泊洋）近日，华为举办了鸿蒙生态春季沟通会，带来多项创新研发成果。会上，鸿蒙智行首款智慧轿车智界S7以及全新华为MateBook X Pro等多项新产品、新技术亮相，并公布鸿蒙智行生态最新成绩，展示进一步完善的华为万物互联全场景生态。

据介绍，作为鸿蒙智行首款智慧轿车，本次发布的智界S7拥有华为视觉智驾HUAWEI ADS基础版的首发搭载，不依赖激光雷达与高精地图，全国高速和城市快速路支持NCA智驾领航辅助，具备智驾上下匝道、一定自主换道避障绕行能力。此外，会上还发布了智界S7 Ultra，其搭载100kWh电池包，CLTC综合续航里程可达751公里。

据了解，智能驾驶方面，华为高阶智能驾驶城市NCA实现全量升级，使智界S7具备全国40000+城乡镇主干道、支路智驾能力，城市高架汇入/汇出成功率99.2%。智能泊车支持泊车代驾、代客泊车、遥控泊车，并覆盖超窄车位、机械车位等复杂异形车位。被动安全与电池安全方面，智界S7车身满足C-NCAP五星碰撞安全标准和中保研C–IASI碰撞安全要求，搭载了全向防碰撞系统CAS2.0。会上，华为还带来了全新MateBook X Pro。该产品是首次应用华为盘古大模型，实现全场景Al深度赋能智慧PC，并联合万兴喵影、WPS等第三方合作伙伴，带来了更全面的智慧能力。

在鸿蒙生态开发上，华为官宣目前已有超4000个应用加入鸿蒙生态，已实现了完善的垂直行业覆盖，包括便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、政务民生、新闻媒体、企业办公、影音娱乐、游戏等领域。

同时，华为还官宣了将于6月举办每年一度的开发者大会，HarmonyOS NEXT鸿蒙星河版将于6月开启Beta。

(责编：罗知之、吕骞)

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