人民网北京4月26日电 （记者杜燕飞）4月26日，由我国自主设计建造的亚洲首艘圆筒型浮式生产储卸油装置（FPSO）——“海葵一号”在山东青岛完工交付，标志着我国深水油气装备自主设计建造关键技术取得新进展，助力我国深水油气田经济高效开发。

亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”建造完工。韩庆摄

浮式生产储卸油装置作为全球深水海洋油气开发的主流生产装置，是集原油生产、存储、外输等功能于一体的高端海洋工程装备，被称为“海上油气加工厂”。

据介绍，“海葵一号”由船体和上部功能模块组成，最大直径约90米，主甲板面积相当于13个标准篮球场，高度接近30层楼，总重约3.7万吨，相当于3万辆小汽车重量。“海葵一号”由近60万个零部件组成，设计排水量10万吨，最大储油量达6万吨，设计寿命30年，可连续在海上运行15年不回坞。

亚洲首艘圆筒型FPSO“海葵一号”建造完工。韩庆摄

国家能源局日前印发的《2024年能源工作指导意见》指出，深入实施能源技术装备补短板、锻长板、拓新板，加强关键核心技术联合攻关，强化优势能源产业国际竞争力加强科研成果转化运用，促进新质生产力发展。

“相较于常规的船型结构，圆筒型FPSO体型更小，空间更紧凑，储油效率更高，具体钢材用量少、稳定性好、抵御恶劣海况能力强等优点，可有效降低油田开发与运营成本。”中国海油深圳分公司深水工程建设中心总经理刘华祥介绍说，“海葵一号”实现了海陆一体化智能中控系统、天然气双塔工艺脱硫系统、大容量液压潜没泵等15项关键技术设备自主化应用，并在国内海洋平台采用新型天然气脱硫装置和双燃料发电机，利用油田伴生气，提升海上油田绿色节能水平。

“海葵一号”通过双龙门吊进行总装。侯宪鹏摄

据介绍，“海葵一号”每天可处理原油约5600吨，交付后将与亚洲第一深水导管架平台“海基二号”共同服役于我国第一个深水油田——流花11-1油田，创新形成国内首次“深水导管架平台+圆筒型FPSO”开发模式，为我国深水油气田高效开发提供新方案。

专家表示，随着深水装备可靠性和技术水平的提升，更多以前难以动用的深海油气资源被纳入开发计划。未来，能源企业将依托已经建成的海上能源枢纽和更加完善的海底天然气管网，基于更加先进的深水装备，持续加大深海油气资源的开发力度，保障国家能源安全。

(责编：方经纶、高雷)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经