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东方雨虹发布2023年度报告 营收同比增长5.15%

2024年04月19日17:09 | 来源：人民网
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4月18日晚间，东方雨虹发布2023年年度报告。报告显示，公司2023年全年营收328.23亿元，同比增长5.15%，归属于上市公司股东的净利润22.73亿元，同比增长7.16%；经营活动产生的现金流量净额21.03亿元，同比增长221.58%，基本每股收益0.91元/股，同比增长7.06%；应收账款较2023年第三季度期末环比降低36.63%，较2022年期末同比降低12.05%。

建筑防水材料应用领域广泛，除常见的房地产行业外，高铁、地铁、高速公路、道桥、综合管廊、工矿仓储物流等众多非房地产领域需求同样旺盛，并且随着建筑技术的升级、结构的创新，防水材料愈发呈现多元化、复杂化趋势。

据介绍，为在不确定性中保持定力，东方雨虹基于规模和技术的成本领先优势，已形成了完善的产品矩阵，建筑防水材料共有200余细分品种，2000多种规格型号的产品，基本实现了建筑防水全覆盖。同时，东方雨虹在建材多元化品类里不断突破并掌握专项业务，成功转型为建筑建材系统服务商。

在重点发力的零售端，东方雨虹2023年零售业务实现营业收入92.87亿元，同比增长28.11%；砂浆粉料营业收入41.96亿元，同比增长40%。此外，该公司的业务版图仍在持续扩大：雨虹胶粘剂战略正式发布；VAE乳液领域虹石新材料正式投产；成立管业公司，全线产品经过CIAA抗菌标准认证；推出以装配式别墅为核心的雨虹美墅业务，提供贯穿“设计、生产、销售、安装、维护”全生命周期的一站式系统服务。

(责编：董童、李源)
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